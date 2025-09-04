Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Australia en el Rugby Championship

Los Pumas confirmaron la alineación para enfrentar a Australia.

Los Pumas se preparan para su tercera presentación en el Rugby Championship. Luego de lo que fue su histórico triunfo ante los All Blacks en Buenos Aires, el combinado nacional se medirá con Australia este sábado y Felipe Contepomi confirmó la formación.

La Selección Argentina de rugby intentará firmar una nueva hazaña ante los Wallabies como visitante. El historial contra los australianos registra nueves triunfos argentinos, tres empates y 29 victorias australianas en 41 partidos disputados.

La última vez que Argentina le ganó a Australia fue en 2024. Los Pumas celebraron el 7 de septiembre cuando se impusieron 67-27 ante Australia.

De cara al cruce del sábado, Marcos Kremer volverá al XV inicial, mientras que Santiago Carreras, mientras que Joel Sclavi ingresan por Tomás Albornoz (lesionado) y Pedro Delgado.

Por otra parte, entre los suplentes estarán Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli, quienes podrían hacer sus debuts absolutos con la camiseta argentina.

El XV de Los Pumas ante Australia

Titulares: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo García; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

La formación de Los Pumas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria, Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.