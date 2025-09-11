Rugby Championship: Los Pumas tendrán tres cambios para buscar el desquite ante Australia

Felipe Contepomi dio el equipo argentino que buscará la victoria este sábado en Sidney con la necesidad imperiosa de un triunfo para salir del último puesto de la tabla del Rugby Championship. Los Pumas vienen de caer en la última jugada por 28-24 en Townsville, en un partido que tenían dominado y que se les terminó escapando por errores propios y fallos arbitrales controversiales a favor de los locales.

De cara a la revancha ante los Wallabies, Contepomi hará tres variantes: Guido Petti por Franco Molina, Joaquín Oviedo por Pablo Matera, y Rodrigo Isgró por Bautista Delguy. De esta manera, irá por la revancha, para repetir lo que hizo en las dos jornadas que abrieron la competencia, cuando perdió con los All Blacks en Córdoba, pero después cantó victoria en Vélez.

Los 15 Pumas que irán por la recuperación

La formación de Los Pumas para este sábado a las 1 de la madrugada será con Mayco Vivas, Julián Montoya (C) y Joel Sclavi; Guido Petti Pagadizábal y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía.

El equipo argentino viene de jugar un partidazo, aunque se le escapó en el cierre. (UAR)

Las quejas de Contepomi por el arbitraje

Ademas de confirmar el equipo titular de Los Pumas, Felipe Contepomi fue consultado por el arbitraje del neozelandés Paul Williams del fin de semana pasado. «Antes de hablar de eso, me gustaría aclarar que hemos cometido muchos errores y siempre somos muy autocríticos. Buscamos la mejora continúa y tratamos de mejorar en lo que podemos controlar, que es nuestro rendimiento».

Sin embargo, Felipe le apuntó los cañones a la terna: «El árbitro, diría el equipo de cuatro, con los jueces de touch y el TMO, que tampoco controlamos. Nos dejó un poco frustrados, sin lugar a dudas. Duele, es una frustración desde el lado que estamos un poco cansados de que nos respondan en la semana post partido: ‘si, nos confundimos, error nuestro, disculpas‘».