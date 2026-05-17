Una joven en grave estado tras un fuerte choque entre una moto y una camioneta en Rincón de los Sauces

Una joven de 16 años se encuentra gravemente herida luego de un choque en Rincón de los Sauces. Fue trasladada al hospital Castro Rendón de Neuquén. El impacto fue entre una camioneta y una moto.

El accidente de tránsito ocurrió esta madrugada en calle Perón y Río Negro.

Choque en Rincón de los Sauces: qué se sabe

Según dijeron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el choque fue fue entre una Toyota Hilux y una moto.

Se realizaron las pericias y se tomaron testimonios. La joven iban en la moto junto a su novio de 18 años. Circulaban con un solo casco.

La joven de 16 años, fue trasladada al hospital Castro Rendón y está internada en terapia intensiva. Fue intervenida quirúrgicamente. Tiene heridas en la cabeza.

En tanto, su pareja, sufrió una fractura en el tobillo izquierdo y fue operado esta mañana.