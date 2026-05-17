Trufas de avena, cacao y café: una receta fácil, sin horno y perfecta para acompañar el mate

Una alternativa casera y deliciosa para acompañar el desayuno. Imagen ilustrativa.

Las trufas caseras se convirtieron en una de las opciones más elegidas para quienes buscan algo dulce, rápido y con ingredientes simples. Esta versión con avena, cacao y café combina sabor intenso, textura suave y una preparación que no necesita horno.

Ideales para la merienda, para acompañar el café o incluso como snack energético, estas trufas pueden hacerse en pocos minutos y conservarse varios días en la heladera.

Ingredientes

2 tazas de avena

3 cucharadas de cacao amargo

1 cucharada de café instantáneo

4 cucharadas de dulce de leche o miel

2 cucharadas de manteca de maní (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla

3 o 4 cucharadas de leche

Coco rallado, cacao o avena extra para rebozar

Paso a paso

En un bowl mezclar la avena, el cacao y el café instantáneo. Agregar el dulce de leche, la manteca de maní y la esencia de vainilla. Incorporar la leche de a poco hasta lograr una mezcla húmeda y moldeable. Formar pequeñas bolitas con las manos. Pasarlas por coco rallado, cacao o avena. Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

Para una versión más intensa, se puede sumar chocolate picado, nueces o unas gotas de café espresso. También quedan muy bien con ralladura de naranja o canela.

Guardadas en un recipiente cerrado dentro de la heladera, las trufas pueden conservarse entre 5 y 7 días. Incluso se pueden freezar y consumir frías como un pequeño postre helado.