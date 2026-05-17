Trufas de avena, cacao y café: una receta fácil, sin horno y perfecta para acompañar el mate
Estas trufas caseras se preparan en pocos minutos, llevan ingredientes fáciles de conseguir y son perfectas para quienes buscan algo dulce y rápido.
Las trufas caseras se convirtieron en una de las opciones más elegidas para quienes buscan algo dulce, rápido y con ingredientes simples. Esta versión con avena, cacao y café combina sabor intenso, textura suave y una preparación que no necesita horno.
Ideales para la merienda, para acompañar el café o incluso como snack energético, estas trufas pueden hacerse en pocos minutos y conservarse varios días en la heladera.
Ingredientes
- 2 tazas de avena
- 3 cucharadas de cacao amargo
- 1 cucharada de café instantáneo
- 4 cucharadas de dulce de leche o miel
- 2 cucharadas de manteca de maní (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 3 o 4 cucharadas de leche
- Coco rallado, cacao o avena extra para rebozar
Paso a paso
- En un bowl mezclar la avena, el cacao y el café instantáneo.
- Agregar el dulce de leche, la manteca de maní y la esencia de vainilla.
- Incorporar la leche de a poco hasta lograr una mezcla húmeda y moldeable.
- Formar pequeñas bolitas con las manos.
- Pasarlas por coco rallado, cacao o avena.
- Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.
Para una versión más intensa, se puede sumar chocolate picado, nueces o unas gotas de café espresso. También quedan muy bien con ralladura de naranja o canela.
Guardadas en un recipiente cerrado dentro de la heladera, las trufas pueden conservarse entre 5 y 7 días. Incluso se pueden freezar y consumir frías como un pequeño postre helado.
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