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Trufas de avena, cacao y café: una receta fácil, sin horno y perfecta para acompañar el mate

Estas trufas caseras se preparan en pocos minutos, llevan ingredientes fáciles de conseguir y son perfectas para quienes buscan algo dulce y rápido.

Redacción

Por Redacción

Una alternativa casera y deliciosa para acompañar el desayuno. Imagen ilustrativa.

Una alternativa casera y deliciosa para acompañar el desayuno. Imagen ilustrativa.

Las trufas caseras se convirtieron en una de las opciones más elegidas para quienes buscan algo dulce, rápido y con ingredientes simples. Esta versión con avena, cacao y café combina sabor intenso, textura suave y una preparación que no necesita horno.

Ideales para la merienda, para acompañar el café o incluso como snack energético, estas trufas pueden hacerse en pocos minutos y conservarse varios días en la heladera.

Ingredientes

  • 2 tazas de avena
  • 3 cucharadas de cacao amargo
  • 1 cucharada de café instantáneo
  • 4 cucharadas de dulce de leche o miel
  • 2 cucharadas de manteca de maní (opcional)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 3 o 4 cucharadas de leche
  • Coco rallado, cacao o avena extra para rebozar

Paso a paso

  1. En un bowl mezclar la avena, el cacao y el café instantáneo.
  2. Agregar el dulce de leche, la manteca de maní y la esencia de vainilla.
  3. Incorporar la leche de a poco hasta lograr una mezcla húmeda y moldeable.
  4. Formar pequeñas bolitas con las manos.
  5. Pasarlas por coco rallado, cacao o avena.
  6. Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

Para una versión más intensa, se puede sumar chocolate picado, nueces o unas gotas de café espresso. También quedan muy bien con ralladura de naranja o canela.

Guardadas en un recipiente cerrado dentro de la heladera, las trufas pueden conservarse entre 5 y 7 días. Incluso se pueden freezar y consumir frías como un pequeño postre helado.


Temas

Avena

cacao

café

Cómo hacer

Trufas

Las trufas caseras se convirtieron en una de las opciones más elegidas para quienes buscan algo dulce, rápido y con ingredientes simples. Esta versión con avena, cacao y café combina sabor intenso, textura suave y una preparación que no necesita horno.

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