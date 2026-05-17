Nuevas reglas para el juego: Neuquén firmó el decreto que modifica las concesiones de casinos en la Provincia

El gobierno de Neuquén firmó este fin de semana el decreto que modifica el esquema de concesiones de las salas de juego y obliga a lasempresas operadoras a realizar inversiones en infraestructura turística de la Provincia, según adelantaron fuentes oficiales. La medida, que da continuidad a la línea política trazada en febrero para revisar contratos estatales,busca “terminar con los privilegios”, dentro y fuera del Estado.

Esta nueva medida establece topes impositivos, subas en los cánones y un sistema de cálculo mensual diseñado para resguardar la recaudación fiscal frente al impacto inflacionario.

El documento fue ratificado mediante un decreto firmado por la vicepresidenta 1ª de la Legislatura, Zulma Reina —a cargo del Poder Ejecutivo provincial—, junto al ministro de Economía, Guillermo Koenig. El texto valida los acuerdos alcanzados por el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) con firmas claves del sector.

Fuentes oficiales destacaron a Diario RÍO NEGRO que «en el tratamiento de las solicitudes de prórroga se aseguraron la igualdad de condiciones y los criterios objetivos de evaluación. No se trató de la extensión automática de plazos de concesión, sino de la realización de una nueva evaluación, lo que llevó a un nuevo esquema que acaba de ser oficializado».

Además, remarcaron que «esta nueva etapa en lo que hace a los casinos constituye un nuevo capítulo en el fin de los privilegios, que ya incluyó -por ejemplo- las reglas claras en la concesión del complejo de esquí de Chapelco, la eliminación de los abultados aportes al mundial de motocross y, valga la redundancia, la eliminación de las jubilaciones de privilegio que existían en la provincia».

Modificaciones en el régimen tributario y el esquema de liquidación mensual

La readecuación económica contractual introduce modificaciones de fondo en la estructura impositiva de la actividad, con un impacto directo sobre el principal operador de apuestas de la ciudad de Neuquén.

Las modificaciones fiscales clave contemplan:

Aumento en Ingresos Brutos: la alícuota aplicada a la actividad en la capital provincial se eleva del 2% al 3% .

la alícuota aplicada a la actividad en la capital provincial se eleva del . Impuesto de Sellos: el principal operador en la región comenzará a abonar este tributo, del cual se encontraba exento bajo los marcos normativos anteriores.

el principal operador en la región comenzará a abonar este tributo, del cual se encontraba exento bajo los marcos normativos anteriores. Suba del canon presencial: el porcentaje que percibe el IJAN por la explotación de las salas físicas de la capital sube del 15% al 17,5% de la recaudación. El juego online se mantendrá en el 15%.

El cambio estratégico para las arcas públicas radica en el método de liquidación. Los montos ya no se calcularán en base a los balances financieros del año anterior, sino sobre la recaudación del mes inmediato anterior.

Esta ventanilla de cobro mensual busca blindar los ingresos del Estado provincial ante la depreciación monetaria y garantizar liquidez inmediata.

Tres focos de inversión: los hoteles que deberán construir en Neuquén

El plan oficial busca acoplar la inversión privada en conectividad vial, financiada con los dividendos de Vaca Muerta, con el desarrollo de plazas de alojamiento gestionadas por el sector privado en localidades estratégicas.

En el norte neuquino, la empresa RIMA S.R.L. ejecutará un desembolso total de 2.584.852 dólares. El plan contempla la compra y remodelación del Hotel Alfa en la comarca petrolera para elevarlo a categoría de 3 estrellas con 42 habitaciones, sumado a la opción de edificar un complejo de 8 cabañas equipadas en el norte de la provincia.

En Neuquén Capital, el operador principal de la ciudad invertirá una suma neta de 15 millones de dólares para la construcción de un hotel de 4 estrellas con un mínimo de 80 habitaciones. El edificio se ubicará en el predio contiguo a la actual sala de apuestas y apunta a captar la demanda vinculada al turismo de negocios y convenciones.

En Chos Malal, la firma Hotelera Emprender S.A. desarrollará un complejo de Apart Hotel de más de 1.000 metros cuadrados en la cabecera del norte neuquino. El proyecto demandará 2.435.165 dólares e incluirá 12 suites, dos unidades tipo dúplex y locales comerciales.