Roca tendrá «la mayor obra de agua de la historia de Río Negro»: qué barrios mejorará el proyecto millonario

El Gobierno de Río Negro dio un paso clave para avanzar con una histórica obra de infraestructura hídrica en Roca. El gobernador Alberto Weretilneck anunció que el próximo 21 de mayo se realizará la Consulta Significativa y aseguró que es «la mayor obra de agua de la historia de Río Negro». La instancia permitirá avanzar hacia la licitación del millonario proyecto de agua potable para la ciudad.

La inversión prevista alcanza los $38.500 millones y apunta a transformar por completo el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, beneficiando a más de 210.000 vecinos durante los próximos 25 años.

El proyecto será ejecutado a través de Aguas Rionegrinas con financiamiento de CAF y representa la inversión más importante de los últimos 30 años en el servicio de agua potable de Roca.

Una obra histórica para acompañar el crecimiento de Roca

La iniciativa contempla una modernización integral del sistema, desde la captación del agua en el río Negro hasta la distribución domiciliaria en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa contempla nuevas estaciones de bombeo, cañerías y una cisterna de gran capacidad para reforzar el servicio. Foto: gentileza.

Entre los principales trabajos previstos, se ampliará en un 50% la capacidad de producción de la planta potabilizadora y también se incrementará la capacidad de bombeo desde el río Negro, con el objetivo de mejorar el abastecimiento y responder a la creciente demanda.

Además, el plan incluye la construcción de tres nuevas estaciones de bombeo que reforzarán el servicio en Zona Baja, Zona Alta y Barrio Nuevo, sectores que históricamente registraron problemas vinculados a la presión y distribución del agua.

Otro de los puntos centrales será la instalación de más de 23.300 metros de cañerías de PRFV y PVC, lo que permitirá fortalecer toda la red de distribución de agua potable en la ciudad.

Una cisterna de 2 millones de litros en Barrio Nuevo

Como parte de las obras de reserva y almacenamiento, el proyecto prevé la construcción de una nueva cisterna con capacidad para 2 millones de litros en Barrio Nuevo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta intervención será clave para mejorar la presión del servicio y garantizar una mayor calidad del suministro en sectores críticos de la ciudad.

La Consulta Significativa se realizará de manera virtual y constituye un paso fundamental dentro del proceso administrativo previo al llamado a licitación de una obra considerada histórica para Roca.