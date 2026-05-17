Multas por radares en Río Negro: dónde están los controles y cuánto habrá que pagar por exceso de velocidad

A partir del próximo 21 de mayo, los radares instalados en distintas rutas de Río Negro dejarán atrás la etapa de prueba y comenzarán a aplicar multas por exceso de velocidad. La medida, impulsada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, marcará el inicio de la fase sancionatoria del sistema que ya funciona en corredores estratégicos de la provincia.

Hasta ahora, el esquema estaba enfocado en la concientización, los conductores que superaban los límites permitidos recibían únicamente una notificación informativa con la imagen del vehículo, la velocidad registrada y el lugar de la infracción. Desde esta semana, en cambio, comenzarán a regir las sanciones económicas previstas por la normativa provincial.

Los controles alcanzan rutas nacionales de alta circulación y zonas consideradas sensibles por el movimiento de vehículos, accesos urbanos y antecedentes de maniobras peligrosas. Según indicaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, todos los radares están señalizados y cualquier nuevo dispositivo será informado previamente.

Dónde están los radares en Río Negro

Actualmente, el sistema de cinemómetros funciona en cuatro rutas nacionales que atraviesan distintas ciudades rionegrinas.

Ruta Nacional 22

Villa Regina: 2 radares – velocidad máxima 80 km/h

Cervantes: 1 radar – velocidad máxima 110 km/h

Río Colorado: 2 radares – velocidad máxima 60 km/h

Ruta Nacional 151

Cipolletti: 2 radares – velocidad máxima 60 km/h

Cinco Saltos: 2 radares – velocidad máxima 60 km/h

Sargento Vidal: 2 radares – velocidad máxima 60 km/h

Ruta Nacional 250

Lamarque: 2 radares – velocidad máxima 60 km/h

Ruta Nacional 3

Viedma: 2 radares – velocidad máxima 80 km/h

Sierra Grande: 2 radares – velocidad máxima 60 km/h

Los dispositivos están ubicados principalmente en accesos urbanos y sectores donde se busca disminuir riesgos viales. La provincia sostiene que el objetivo principal es reducir accidentes y promover una conducción más responsable.

Cuánto costarán las multas por exceso de velocidad

El Gobierno de Río Negro modificó el esquema sancionatorio mediante el Decreto 365/26 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, incorporando un sistema escalonado según la gravedad de la infracción.

Hasta ahora, cualquier exceso de velocidad implicaba una multa fija de 350 Unidades Fijas, equivalentes al valor de 350 litros de nafta YPF Infinia. Con los valores actuales, eso representaba cerca de $700.000.

Con el nuevo sistema, las multas quedaron divididas en dos categorías:

Exceso de hasta un 30% sobre la velocidad permitida: 100 Unidades Fijas, cerca de $200.000.

Exceso superior al 30%: 200 Unidades Fijas, alrededor de $400.000.

Desde la Provincia señalaron que el cambio busca hacer más «proporcional y razonable» el sistema, diferenciando las infracciones leves de las más graves.

Cómo funcionan los radares

Los equipos utilizan tecnología automatizada para registrar cada infracción. Las cámaras capturan imágenes del vehículo y almacenan datos técnicos sobre velocidad, ubicación y horario, lo que sirve como respaldo de cada detección.

Durante las semanas de prueba, miles de conductores recibieron avisos sin sanción económica para familiarizarse con el funcionamiento del sistema. Esa etapa finalizará el 21 de mayo, cuando comenzarán a emitirse las multas efectivas en todos los puntos habilitados.

El Gobierno provincial remarcó que el nuevo esquema no implica una reducción de controles, sino un cambio en el criterio de aplicación de las sanciones, manteniendo el foco en la prevención y la seguridad vial en las rutas rionegrinas.