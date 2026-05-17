Intentó ingresar cocaína, marihuana y pastillas ocultas al penal de Cipolletti: fue descubierta

Una requisa de rutina realizada por personal del Servicio Penitenciario Provincial permitió impedir el ingreso de cocaína, marihuana y 97 pastillas de clonazepam al Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti. La mujer, que había llegado para visitar a un interno, llevaba las sustancias ocultas en su cuerpo.

El procedimiento ocurrió durante los habituales controles de ingreso de visitantes al penal. Según informaron fuentes oficiales, la mujer, de unos 40 años, fue sometida a una requisa corporal realizada por personal femenino, instancia en la que una agente detectó una anomalía durante la inspección.

Frente a esa situación, la visitante terminó entregando voluntariamente un envoltorio que llevaba oculto entre sus pertenencias íntimas. El hallazgo activó inmediatamente el protocolo de seguridad dentro de la unidad penitenciaria y se dio intervención a la Justicia Federal.

Drogas y pastillas secuestradas

Dentro del paquete había varias bolsitas de distintos colores con sustancias compactas blancas, marihuana fraccionada y decenas de comprimidos celestes con la inscripción “CL”.

Posteriormente, personal especializado realizó los narcotests correspondientes y confirmó que se trataba de 39,5 gramos de cocaína y 35,9 gramos de marihuana. Además, se secuestraron 97 pastillas de clonazepam, cuyo contenido será sometido a peritajes complementarios.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el accionar del personal penitenciario y remarcaron que “el procedimiento evitó que las sustancias llegaran al interior de la unidad”, donde podrían haber sido distribuidas entre internos.

Intervención de la Justicia Federal

Tras el operativo, el lugar fue preservado y se realizaron las actuaciones judiciales correspondientes bajo intervención de la Fiscalía Federal.

Las autoridades también subrayaron la importancia de los controles preventivos en establecimientos penitenciarios y del trabajo coordinado entre el Servicio Penitenciario Provincial y la Justicia Federal para detectar intentos de ingreso de drogas y otros elementos prohibidos.

El procedimiento se concretó este sábado y permitió secuestrar más de 75 gramos de estupefacientes antes de que fueran introducidos en el penal cipoleño.