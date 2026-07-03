Salah picó su penal y Egipto eliminó a Australia en los 16avos del Mundial: podría ser el rival de Argentina

El festejo de los jugadores de Egipto tras derrotar a Australia en la tanda de penales. (Foto: AP)

En el AT&T Stadium de Dallas, Egipto avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 4-2 en la tanda de penales frente a Australia, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Ahora espera por el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

Los africanos asumieron el protagonismo desde el inicio con el control de la pelota, aunque el conjunto oceánico volvió a apostar por el libreto que le dio resultados en la fase de grupos: replegarse, defender en bloque bajo y salir rápido de contra. En ese contexto, Cristian Volpato estuvo muy cerca de abrir el marcador con un remate que se estrelló en el travesaño.

Sin embargo, Egipto golpeó primero a los 12 minutos. Tras un rebote luego de un tiro libre, Karim Hafez envió un centro preciso y Emam Ashour apareció sin marca para conectar de cabeza y poner el 1-0.

¡SE ABRIÓ RÁPIDO EL PARTIDO! Emam Ashour cabeceó con facilidad y marcó el primero de Egipto ante Australia.



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A partir de allí, Australia tuvo dificultades para generar peligro con la pelota en movimiento y encontró sus mejores oportunidades mediante acciones de pelota parada. El empate llegó a los 55 minutos, cuando el defensor Mohamed Hany desvió el balón hacia su propio arco tras un envío aéreo y decretó el 1-1.

SE VIENE UN ST DE LOCOS: Mohamed Hany quiso despejar y marcó en contra el 1-1 de Australia vs. Egipto



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Después de un extenso pasaje sin situaciones claras, Egipto estuvo muy cerca de evitar el alargue en tiempo de descuento. Patrick Beach respondió con una gran atajada ante un cabezazo a quemarropa y, poco después, una intervención defensiva bloqueó un remate de Mohamed Salah, dos acciones decisivas para sostener la igualdad.

El tiempo suplementario ofreció pocas emociones, aunque los africanos fueron los que más intentaron. Sin diferencias en el marcador, la clasificación se definió desde los doce pasos. Allí, Tony Popović sorprendió al reemplazar al arquero Patrick Beach por Mathew Ryan, una decisión que recordó al repechaje rumbo a Qatar 2022, cuando el experimentado guardameta había sido sustituido antes de la definición ante Perú.

Esta vez, la apuesta no dio resultado. Ryan no logró contener ningún disparo y Egipto fue infalible desde el punto penal, imponiéndose 4-2. Harry Souttar y Lucas Herrington fallaron sus ejecuciones para los Socceroos, mientras que Mohamed Salah, con un sutil penal picado, inició la serie perfecta de los africanos, que sellaron la clasificación gracias al remate convertido por Hossam Abdelmaguid.

ATREVIDO: Mo Salah la picó en la tanda de penales vs. Australia.



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Ahora, Egipto espera por el vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde para conocer a su rival en los octavos de final del Mundial 2026.