Javier Milei asistirá a las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella

El presidente Javier Milei confirmó que participará de las ceremonias de asunción presidencial de los recientemente electos mandatarios de Perú y Colombia, en una nueva muestra de alineamiento político con los sectores de derecha que avanzan en América Latina.

Según se informó, el jefe de Estado argentino viajará el próximo 28 de julio a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori, mientras que el 7 de agosto estará presente en Colombia para la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. La confirmación fue realizada por el propio mandatario a través de sus redes sociales.

La victoria de ambos candidatos representa, según el Gobierno argentino, una consolidación del avance de espacios políticos de derecha en la región.

En el caso colombiano, Milei celebró la victoria de Abelardo de la Espriella, representante de la coalición ultraderechista «Defensores de la Patria», quien se impuso en el balotaje por un estrecho margen frente al candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

De acuerdo con el escrutinio provisorio, De la Espriella obtuvo 12.949.162 votos, equivalentes al 49,65%, mientras que Cepeda, referente del Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro, alcanzó 12.701.546 sufragios, con el 48,7%.

«Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico», escribió Milei en su cuenta de X.

El mandatario argentino tituló su publicación «El león y el tigre rugen en Latinoamérica», en referencia a su propio apodo político y al sobrenombre de De la Espriella, y sostuvo que «la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás».

Posteriormente, Milei también felicitó a Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, quien logró imponerse en la elección presidencial peruana con el 50,135% de los votos válidos frente al 49,865% obtenido por el candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

«El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario», expresó el presidente argentino.

Más tarde, Milei informó que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta electa de Perú. «Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional», señaló.

Finalmente, el mandatario destacó que «Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad», reafirmando su intención de fortalecer los vínculos políticos con los nuevos gobiernos de orientación liberal y conservadora en América Latina.

Con información de N.A