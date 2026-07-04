«Paraguay no quería jugar al fútbol»: el picante mensaje de Mbappé tras la clasificación de Francia a cuartos del Mundial 2026

Mbappé celebró la clasificación de Francia frente a Orlando Gill, a quien le esquivó el saludo. (Foto: AP)

Francia consiguió una trabajada victoria por 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 y, tras el encuentro, Kylian Mbappé dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión. El capitán francés cuestionó el planteo del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro y defendió la intensidad con la que jugó su selección.

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Mbappé festejó el triunfo con euforia, Gill quiso darle la mano, el francés lo ignoró y el arquero le tiró la pelota en la espalda.



Luego, otro tumulto entre los futbolistas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BMmAJofCdA — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

«Paraguay no quería jugar al fútbol… y les mostramos que sabíamos cómo hacerlo. Ganamos y fuimos mejores que ellos», aseguró el delantero del Real Madrid, autor del único gol del encuentro, que llegó de penal en el segundo tiempo tras una infracción de Diego Gómez sobre Désiré Doué.

El delantero francés aseguró que su equipo supo adaptarse al planteo de Paraguay, que apostó por un partido muy físico y de mucha fricción. «Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. Pensaron que íbamos a presentarnos de esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar al fútbol sucio», afirmó.

Además, el atacante remarcó que el seleccionado europeo no depende únicamente de su capacidad ofensiva. «Hemos demostrado que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol de ataque», afirmó, en referencia a la dificultad que representó romper el sólido bloque defensivo de la Albirroja.

Por su parte, Rayan Cherki, también salió al cruce: «No sabía que Paraguay podía cometer 30 faltas sin recibir una tarjeta amarilla», soltó en primera instancia. «Hoy mostramos a quien quiera ir a la guerra contra nosotros… que estamos listos para ir a la guerra también», sentenció.

Con la clasificación asegurada, Francia se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final, luego de superar por la mínima a un Paraguay que sostuvo el empate durante gran parte del encuentro, pero terminó cediendo por el penal convertido por Mbappé.