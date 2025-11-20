¿Sale Ander Herrera? Úbeda piensa en una fórmula que ya le dio resultado

Claudio Úbeda haría dos cambios respecto al último partido ante Tigre, que fue triunfo por 2-0 para el Xeneize.

El Sifón Úbeda se inclinó en la práctica de hoy en Casa Amarilla por un once titular ya probado. Ander Herrera arrancaría en el banco, reemplazado por Milton Giménez, que vuelve después de haber sido preservado en la fecha 16. Otro que regresará desde el inicio es Lautaro Di Lollo.

Úbeda repetiría el equipo que le ganó a River en el Superclásico. Aquel domingo formó con Agustín Marchesín en el arco y la defensa de cuatro que ya sale de memoria: Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el mediocampo, se perfilan como titulares Leandro Paredes y Milton Delgado en el eje, con Carlos Palacios y Exequiel Zeballos por las bandas. La dupla ofensiva volverá a ser Miguel Merentiel–Milton Giménez.

Justamente en la mitad de la cancha es donde Úbeda tiene más alternativas. Además del gran nivel que mostró Ander Herrera en los últimos partidos, el DT recuperó a Rodrigo Battaglia, quien era uno de los fijos hasta su lesión antes del duelo con Barracas Central.

Milton Delgado ocupó su lugar y está haciendo méritos para no soltarlo. Juega con la misma soltura que mostró en el Mundial Sub 20 y cada día se entiende mejor con su ladero, Leandro Paredes.