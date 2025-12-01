Salida cantada: el neuquino Gabriel Arias no renueva y se va de Racing

Gabriel Arias llegó a la Academia en 2018 y fue un referente. ¿Cuál será su destino?

El neuquino Gabriel Arias termina su contrato a fin de año, no renovará y dejará Racing a partir del 1 de enero. El arquero de 38 años perdió su lugar en manos de Facundo Cambeses y su salida era lógica. Llegó a la Academia en 2018 y fue un referente, pero el ciclo se terminó.

En su primera temporada con la camiseta de Racing, Arias se consagró campeón de la Superliga 2019 con Eduardo Coudet y comenzó a forjar una exitosa historia, que se extendió hasta la gran temporada 2024-2025, cuando la Acadé logró la Sudamericana y la Recopa.

Perdió el puesto con Cambeses

Durante los últimos meses, el neuquino Arias perdió el puesto con Cambeses, que se afianzó bajo los tres palos con un nivel que lo llevó incluso a debutar en la Selección Argentina. Gaviota quedó relegado al banco de suplentes, por lo que tomó la decisión de no aceptar la oferta de renovación de la dirigencia y buscará nuevos horizontes una vez que termine su vínculo el 31 de diciembre.

El clic en esta historia se dio el 19 de agosto cuando, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, Gustavo Costas decidió reemplazarlo sobre el final para que Facundo Cambeses ataje en una definición por penales que nunca llegó gracias al gol agónico de Franco Pardo.

Cambeses no dejó más el arco y en los últimos 14 encuentros, terminó con la valla invicta en once. Si bien Arias se encargó de disipar los rumores sobre una pelea con Gustavo Costas con un divertido posteo en las redes sociales del club, su ciclo en La Academia, cargado de gloria, llegó a su fin.

Los números de Gabriel Arias en Racing

254 partidos (124 triunfos, 70 empates, 60 derrotas); 246 goles recibidos, 101 vallas invictas y seis títulos: Superliga 2018/19, Trofeo de Campeones 2019, Trofeo de Campeones 2022, Supercopa Inernacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025



