San Lorenzo avanza por Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield

San Lorenzo tiene un cupo para incorporar refuerzos hasta el próximo martes 10 de marzo y ya mantiene negociaciones avanzadas para sumar a Rodrigo Auzmendi, centrodelantero de Banfield, que actualmente no está sumando muchos minutos bajo la conducción de Pedro Troglio.

La operación se realizaría mediante una triangulación: el Taladro vendería el pase del jugador de 25 años a Querétaro y el club mexicano lo cedería a préstamo al Ciclón.

Banfield está interesado en concretar la venta al club mexicano debido a una deuda que mantiene con Querétaro por el pase de Martín Río, futbolista que el Taladro compró en enero de este año luego de una buena temporada a préstamo y que posteriormente vendió a Talleres, donde se desempeña actualmente.

Por este motivo, las negociaciones están muy avanzadas y podrían resolverse en las próximas horas. En paralelo, San Lorenzo ya se contactó con el representante del jugador y con el club mexicano para incorporarlo en calidad de cedido.

Una buena opción para el Ciclón

Auzmendi marcó cuatro goles en los 22 partidos que disputó con la camiseta de Banfield y ya estuvo cerca de convertirse en refuerzo de Boca y Rosario Central durante el último mercado de pases. Con 1,90 metros de estatura, se destaca por su juego aéreo y su capacidad de cabezazo, características que interesan en el conjunto azulgrana.

Actualmente, el titular como centrodelantero en el equipo de Damián Ayude es Alexis Cuello, mientras que el colombiano Diego Herazo aparece como alternativa.

San Lorenzo participará de la Copa Sudamericana a partir de abril y a fines de marzo enfrentará a Deportivo Rincón por los 32avos de final de la Copa Argentina, por lo que el club busca ampliar su plantel y por eso avanza por la incorporación de Auzmendi.