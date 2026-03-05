Boca llegó a un acuerdo con Alan Lescano y ya negocia con Argentinos Juniors

Lucas Blondel está a detalles de convertirse en refuerzo de Huracán. Ya realizó la revisión médica y es cuestión de minutos para que se oficialice su salida. Cuando se confirme, la AFA le otorgará a Boca un cupo para reforzarse hasta el próximo martes 10 de marzo.

En ese contexto, Juan Román Riquelme se decidió y va por Alan Lescano. Sebastián Villa nunca estuvo en carpeta, mientras que Hernán López Muñoz implicaba una negociación más difícil, ya que el surgido en las inferiores de River está a préstamo en Argentinos Juniors desde San José Earthquakes de la MLS.

Según informó César Luis Merlo en Picado TV, ya hubo contactos entre los directivos del Xeneize y del Bicho, y el jugador quiere jugar en la Ribera. El Pupi ya dio el sí, ya que lo considera un avance importante en su carrera, y no habría inconvenientes en lo contractual.

Como comentó Cristian Malaspina, lo que más dificulta la negociación es la ficha del jugador: el 50% pertenece a Argentinos Juniors y el otro 50% a Gimnasia y Esgrima La Plata. Riquelme quiere incorporar la totalidad del pase, por lo que deberá llegar a un acuerdo con ambos clubes.

A pesar de que el presidente del club de La Paternal declaró que no quiere desprenderse del futbolista, hay un factor que podría destrabar la negociación: Argentinos armó un plantel para afrontar triple competencia, pero quedó rápidamente eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, por lo que en 2026 solo disputará los torneos Apertura y Clausura, y no hay ninguna oferta del exterior por Lescano.