San Lorenzo venció a Unión por el Clausura y tomó aire después de una semana convulsionada

San Lorenzo tomó aire. El equipo de Néstor «Pipo» Gorosito derrotó 1-0 a Unión en el Pedro Bidegain, por la quinta fecha del Torneo Clausura, y consiguió tres puntos importantes para cortar una racha de derrotas y dejar atrás, al menos por un rato, una semana marcada por la tensión.

El Ciclón llegó al encuentro después de perder 2-0 el clásico ante Huracán y quedar último en su zona. La caída generó un fuerte malestar entre los hinchas, que recibieron al plantel con silbidos, insultos y cánticos durante el calentamiento. Además, durante la semana, integrantes de la barra visitaron al plantel y mantuvieron una conversación con Gorosito, en un contexto de máxima preocupación por el presente del equipo.

Auzmendi apareció y San Lorenzo respiró

El partido comenzó con el conjunto local decidido a buscar el arco de Unión, principalmente por el sector de Juan Pablo Álvarez. Sin embargo, el primer tiempo tuvo pocas emociones y ninguno de los dos equipos consiguió generar situaciones claras. Para colmo, el conjunto santafesino sufrió tres lesiones en apenas 45 minutos: Ignacio Malcorra, Mosqueira y Vargas debieron dejar la cancha.

San Lorenzo recién encontró su primera ocasión concreta a los 12 minutos del complemento, cuando Mansilla le tapó un cabezazo a Cuello que tenía destino de gol. El arquero de Unión se estiró y evitó la apertura del marcador, pero poco después no pudo hacer nada ante la siguiente llegada del Ciclón.

A los 20 minutos, tras un centro de Cuello y un despeje fallido de Marcelo Estigarribia, la pelota quedó en los pies de Auzmendi, que sacó un derechazo para marcar el 1-0. El delantero festejó el tanto pidiendo perdón a los hinchas y le dio al Ciclón la ventaja que necesitaba para empezar a recuperar la tranquilidad.

¡¡RODRIGOOOO!! Auzmendi apareció en soledad por el segundo palo y anotó el 1-0 de San Lorenzo vs. Unión en un Nuevo Gasómetro PICANTE.



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Unión intentó reaccionar en el tramo final, pero el equipo de Gorosito logró sostener la diferencia. En los últimos minutos hubo lugar para otra polémica: Leandro Rey Hilfer cobró penal por una supuesta infracción sobre Reali, aunque fue llamado por el VAR, revisó la jugada y finalmente decidió anular su decisión inicial.

La victoria le permite a San Lorenzo tomar aire después de una semana convulsionada y cortar la seguidilla de derrotas que había encendido la preocupación en Boedo para conseguir su segundo triunfo en el Clausura. El equipo de Gorosito fue superior a Unión, mostró una buena versión y jugó con mucha personalidad en un contexto adverso, por lo que el triunfo puede significar un importante punto de partida para cambiar el ánimo.

Ahora, el Ciclón tendrá que volver a salir de casa. Su próximo compromiso será el viernes 21 de agosto ante Estudiantes de Río Cuarto, como visitante, en busca de darle continuidad a esta recuperación y sumar nuevamente de a tres.