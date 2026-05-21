La nueva era del vestido de novia

Romanticismo clásico, corsetería expuesta, artesanía y siluetas arquitectónicas convivieron en una nueva edición de Bridal Runway Latam, el encuentro que reunió en Buenos Aires a diseñadores y referentes de la industria para anticipar el futuro de la moda nupcial latinoamericana.

La plataforma creada por Due Agency volvió a confirmar que el vestido de novia ya no responde exclusivamente a los códigos tradicionales, sino a una multiplicidad de identidades donde conviven lo clásico, lo minimalista, lo teatral y lo contemporáneo.

Entre las propuestas más destacadas apareció la mirada sensorial de Virgilio Madinah, con vestidos atravesados por cristales, bordados y referencias al lujo ornamental, mientras que Pablo Almenar reinterpretó la elegancia de los años cincuenta con siluetas estructuradas, transparencias y aplicaciones de perlas.

La corsetería como protagonista también marcó una de las tendencias más visibles de la temporada en la colección de Amelia Fonio, donde la estructura dejó de ocultarse para convertirse en un gesto estético.

La artesanía y la identidad latinoamericana tuvieron un rol central en la colaboración entre Ibraina y Vizzano, una propuesta que incorporó textiles hechos a mano y referencias a técnicas ancestrales desde una mirada contemporánea.

En paralelo, diseñadores como Laurencio Adot reafirmaron la vigencia de la alta costura entendida como experiencia emocional y personalizada, mientras que Pucheta Paz llevó a escena una estética arquitectónica donde dramatismo, precisión y artesanía convivieron en equilibrio.

Más allá de las tendencias, Bridal Runway Latam volvió a instalar una pregunta que atraviesa hoy al universo bridal: qué significa vestirse de novia en una época donde el vestido dejó de representar un único modelo de feminidad para convertirse en una forma de expresar identidad, sensibilidad y estilo propio.