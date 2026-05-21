Lanzan una colecta para repatriar los restos de Serena Andreatta, la argentina que murió en un vuelco en Australia

Familiares y amigos de Serena Andreatta, la joven rosarina de 26 años que murió en un vuelco en Australia, impulsaron una colecta solidaria para repatriar los restos. El accidente ocurrió cuando un colectivo de la empresa FlixBus viajaba entre Cairns y Airlie Beach por la autopista Bruce Highway. Serena viajaba junto a su amiga Valentina Accardi, quien sobrevivió al vuelco e impulsó la colecta.

La colecta impulsada en redes para ayudar a la familia de Serena

Según publicó Clarín, su amiga abrió una campaña en GoFundMe para reunir fondos destinados a los pasajes de la familia y los costos funerarios.

En la plataforma, Accardi escribió: “La semana pasada, la vida de muchos de nosotros cambió para siempre. Estábamos empezando una nueva aventura con Sere, esta vez en Queensland, Australia, cuando ocurrió el accidente en el que, tristemente, perdió la vida”.

«Unidos por Serena», la colecta impulsada en la plataforma GoFundMe.

La amiga de Serena también explicó: “Los fondos recaudados se utilizarán para cubrir los billetes de avión y gastos de la familia aquí, así como los elevados costes funerarios y los trámites necesarios para la repatriación de Sere a Argentina”.

Andreatta había llegado a Australia el 17 de abril después de pasar varios meses en el sudeste asiático. Durante ese período recorrió Vietnam y Tailandia, donde permaneció más de seis meses en la isla Koh Tao y obtuvo certificaciones de buceo.

La joven había estudiado en la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020. Luego se mudó a Italia, donde comenzó a trabajar en asesoramiento para trámites de ciudadanía italiana orientados a argentinos.

Cómo fue el accidente donde Serena Andreatta perdió la vida

El vuelco ocurrió a la altura de Gumlu, en Queensland. Serena fue rescatada con vida y trasladada a un centro de salud, pero murió poco después por las heridas sufridas en el accidente de tránsito.

Las autoridades australianas calificaron la escena como “catastrófica” y confirmaron que hubo varios heridos, entre ellos mochileros y trabajadores temporales. Serena fue la única víctima fatal del vuelco del micro de FlixBus.