Aniversario de San Patricio del Chañar: la educación suma nuevos edificios

El crecimiento de la comunidad de San Patricio del Chañar es acompañado desde el gobierno provincial con el mejoramiento de espacios institucionales y obras de infraestructura que en muchos casos eran largamente esperadas; salda históricas deudas vinculadas a que algunas instituciones, como la EPET 26, puedan tener finalmente su propio edificio, tras haber nacido y crecido en dispositivos transitorios.

Otra obra añorada llegó este año para la escuela primaria N° 364, cuyo establecimiento fue inaugurado en el mes de marzo, contando con una superficie de 1.563 metros cuadrados cubiertos. El establecimiento fue creado en 2017 y funcionaba en espacios cedidos. La obra quedó paralizada en junio de 2023 y fue retomada y finalizada durante la actual gestión provincial.

El nuevo edificio, que alberga a más de 280 estudiantes, 25 docentes y 6 auxiliares de servicio, cuenta con un total de siete aulas de clase y otra destinada a taller, biblioteca, salón de usos múltiples (SUM), además del sector administrativo que incluye secretaría, dirección y archivo. Mientras que, en el exterior, el estudiantado puede desarrollar actividades en una plaza de acceso con rampa para garantizar la accesibilidad y en un playón deportivo.

El flamante edificio que tiene también dos núcleos sanitarios completos, cocina y espacio de kiosco, requirió una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos.

Construcción del EPET 26 en San Patricio del Chañar / Foto gentileza

A esta obra tan esperada por la población local se suma la construcción de la EPET N° 26 que avanza a buen ritmo y que ya se encuentra ejecutada en un 52,6 %. La erogación prevista para este edificio es superior a los 12.200 millones de pesos, cuya superficie cubierta será de 4.940 metros cuadrados.

El diseño previsto contempla un área de aulas, otra administrativa, laboratorio, biblioteca multimedia, SUM y 19 talleres. Esta EPET que actualmente funciona en instalaciones provisorias, cuenta con una matrícula de 265 estudiantes y ofrece la orientación de Maestro Mayor de Obras.

Este nuevo espacio permitirá a la comunidad educativa alojar y acompañar el crecimiento de la demanda propia de la modalidad técnica, así como también de la localidad y que su comunidad educativa deje de funcionar con tráileres, dispositivos que utilizó desde su creación.

En la misma línea de mejora de infraestructura, desde la cartera educativa se realizaron intervenciones en otras instituciones en la escuela N° 191, a la que asisten 453 niños y niñas, se inauguró también para el inicio del ciclo lectivo 2026, el patio remodelado que fue íntegramente mejorado y que requirió una inversión de 500 millones de pesos.

Asimismo, y concretando el compromiso asumido desde el área con la comunidad educativa de la primaria, se asignaron los recursos para crear espacios destinados a las niñeces de nivel Inicial: una plaza blanda, de recreación y actividades deportivas. A esto se sumaron un playón y cancha de piso técnico, intervenciones que jerarquizan los sectores abiertos de las escuelas revalorizando su función como espacios de aprendizaje.

En tanto en el CPEM N °31, en el que se había inaugurado una ampliación el año pasado, en el receso estival se procedió con tareas en el sector antiguo del edificio; allí se cambió el piso del SUM, área en la que también se readecuaron los baños, y se ejecutaron trabajos de pintura. Estas acciones impactaron en 767 jóvenes y adultos, estudiantes de los turnos mañana, tarde y noche, con una inversión de 420millones de pesos.