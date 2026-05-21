Educación e IA: reunión clave entre gobernadores de Neuquén, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe para debartir el rol del estado en el aprendizaje

De izquierda a derecha: El director ejecutivo de la Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó junto a sus similares de distintas provincias de un encuentro organizado por la Asociación Conciencia, donde analizaron el futuro de la educación, el rol del Estado y el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje.

La actividad se desarrolló el miércoles en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y reunió a dirigentes políticos, empresarios y representantes del ámbito social.

Dentro de la jornada, el Gobernador de Neuquén realizó una charla junto a miembros políticos y gobernadores sobre la implementación de herramientas y recursos con IA para brindar una nueva forma de soporte a los niveles educativos. En el lugar participó junto con el director ejecutivo de la Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

Durante la charla se abordaron temas vinculados a alfabetización, finalización de estudios, innovación educativa y uso de nuevas tecnologías en las aulas.

La jornada formó parte del tradicional evento “Multiplicar Conciencia”, organizado por la Asociación Conciencia, entidad que desde 1982 trabaja en proyectos de formación educativa, laboral y cívica para sectores vulnerables. El encuentro tuvo además un objetivo solidario, ya que se impulsó una campaña de recaudación de fondos para financiar programas educativos.

Rolando Figueroa participó en un evento sobre el futuro de la IA: los avances de cada provincia a nivel educacional con las nuevas herramientas

La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien destacó la necesidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial al sistema educativo, aunque remarcó que la tecnología no debe reemplazar los vínculos humanos ni el acompañamiento de los jóvenes.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires. Foto: NA

Por su parte, Alfredo Cornejo explicó que Mendoza desarrolló sistemas de alerta temprana para detectar casos de ausentismo escolar, mientras que Pullaro repasó las reformas impulsadas en Santa Fe para modernizar el sistema educativo provincial y fortalecer la formación docente.

A lo largo del encuentro, los gobernadores coincidieron en que la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más importante dentro de las aulas y plantearon la necesidad de preparar a docentes y estudiantes para convivir con estas herramientas tecnológicas, sin dejar de lado el rol del Estado en la construcción de igualdad educativa.

En representación de Neuquén, Rolando Figueroa expuso algunas de las políticas educativas implementadas en su provincia y puso el foco en el acompañamiento a estudiantes de distintos niveles. El mandatario resaltó que actualmente existen alrededor de 20 mil alumnos becados entre escuelas primarias, secundarias y universidades.

Figueroa también subrayó el trabajo conjunto que realizan con tutores y profesionales vinculados a Asociación Conciencia para evitar la deserción escolar y acompañar a estudiantes con dificultades académicas o personales. Según explicó, muchos jóvenes logran sostener sus estudios gracias a ese respaldo.

Durante su intervención, el gobernador neuquino remarcó que «Más de la mitad de los alumnos que recibieron apoyo educativo pudieron mejorar su desempeño y rendir adecuadamente«. En ese sentido, planteó que el Estado debe sostener políticas activas para garantizar oportunidades de formación y acceso a la educación.