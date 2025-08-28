Lionel Messi, el héroe de Inter Miami camino a la final de la Leagues Cup

Con doblete de Lionel Messi, Inter Miami venció 3-1 a Orlando City y es finalista de la Leagues Cup. El crack argentino estampó la paridad luego de un polémico penal y convirtió el segundo tanto de su equipo con fuerte zurdazo cruzado tras una pared con el español Jordi Alba, para meter a Las Garzas en la definición de la competencia.

El equipo de Javier Mascherano sufrió el gol del croata Marco Pasalic a los 45 del primer tiempo, pero todo se simplificó con un penal muy dudoso. Alba envió un centro desde la izquierda y Tadeo Allende cabeceó sin fuerza, pero el juez hondureño Walter Ramos sancionó la pena máxima y expulsó -por doble amarilla- al defensor David Brekalo. A Messi poco le importó, apuntó a la derecha y venció al peruano Pedro Gallese.

El capitán fue clave para Inter, que va por otra corona. (AP)

Segundo del 10 y semifinal encaminada

Fiel a su estilo, Lionel Messi fue por más y cumplió con el objetivo. El rosarino de 38 años se escurrió dentro del área, hizo una precisa pared con Alba y definió con un inatajable zurdazo. Con este, que lo festejó junto a sus hijos en un tierno momento, Leo llegó a 22 goles en 26 partidos y ya van 61 gritos con la camiseta rosa.

En tiempo de descuento, el venezolano Telasco Segovia, asistido por el uruguayo Luis Suárez, selló la goleada con una sutil definición por encima de Gallese. De esta forma, el conjunto de Florida jugará la final el domingo ante LA Galaxy o Seattle Sounders.

Qué dijo Messi después de la victoria

Luego del partido, Lionel Messi comentó: «Quería estar, desde que volví con Galaxy y sentí una molestia no me sentía cómodo. Me preparé para jugar este partido. Sabía lo importante que era, el rival, muy complicado… En el primer tiempo me sentía un poquito con miedo, pero en el segundo me solté un poco más».

La calidad el 10 está intacta. La semana que viene se vestirá de Albiceleste. (AP)

El rosarino fue convocado por Lionel Scaloni para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (la Albiceleste ya está clasificada al Mundial de Norteamérica 2026) y estará presente contra Venezuela en el Monumental (4-9) y frente a Ecuador en Guayaquil (9-9). Antes, dejó a su equipo en la definición de otro toneo.