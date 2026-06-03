River acelera por Mauro Arambarri y está a detalles de llegar a un acuerdo con Getafe

River comenzó con intensidad el mercado de pases y podría concretar en los próximos días la llegada de su segundo refuerzo. Luego de incorporar a Nicolás Otamendi, el Millonario avanzó fuerte por Mauro Arambarri y las negociaciones con Getafe se encuentran en una etapa decisiva.

La dirigencia riverplatense trabaja para adquirir el 50% de la ficha del mediocampista uruguayo, porcentaje que pertenece al club español. La operación rondaría los cinco millones de dólares y restan detalles para alcanzar un acuerdo definitivo entre las partes.

De concretarse la transferencia, Arambarri firmaría contrato hasta diciembre de 2029 y se sumaría al plantel dirigido por Eduardo Coudet. El futbolista se encuentra en Uruguay mientras espera la resolución de las conversaciones entre ambos clubes.

El volante de 30 años pertenece a Getafe, donde juega desde 2017 y se consolidó como una pieza importante del equipo. El resto de sus derechos económicos se divide entre Boston River (30%) y el propio jugador junto a sus representantes (20%).

Antes de su llegada al fútbol español, Arambarri surgió en Defensor Sporting y tuvo un breve paso por Burdeos de Francia. Además, cuenta con experiencia en la selección uruguaya, con la que disputó 12 encuentros internacionales, aunque nunca fue seleccionado por Marcelo Bielsa.

En caso de concretarse su llegada, Coudet sumará una alternativa para una zona de la cancha en la que River no cuenta con demasiadas variantes. Arambarri se caracteriza por su intensidad y despliegue en el mediocampo, una marca registrada de los futbolistas uruguayos, y además suele hacerse cargo de las pelotas paradas en Getafe.