Scaloni tiene decidido su equipo para el partido ante Angola: qué dijo en conferencia de prensa
Scaloni confirmó que Messi será titular ante Angola y adelantó que varios campeones del mundo estarán en el once. También les dará minutos a los jugadores que buscan un lugar en la lista para 2026.
En la conferencia de prensa previa al amistoso que la Selección Argentina jugará ante Angola, Lionel Scaloni reveló que ya tiene definido el equipo: “El equipo lo tengo decidido. Será un equipo de total confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha y la gente podrá disfrutar”, detalló.
Uno de los confirmados es el capitán: “Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver”, aseguró el entrenador.
Sin embargo, Scaloni también adelantó que buscará darle rodaje a quienes no han tenido demasiados minutos: “La idea es que puedan jugar los chicos que menos conocemos. Confiamos en ellos”. Y agregó: “Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar. Intentaremos hacer un buen partido controlando a nuestra manera”.
Sobre el rival, el DT advirtió que no será un compromiso sencillo: “Es un equipo que no se clasificó al Mundial, pero ha hecho cosas buenas, con un gran último partido ante Camerún. Tiene buenos futbolistas. Esperemos que el público disfrute; es un partido importante para Angola por el aniversario de su independencia”.
