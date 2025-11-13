Scaloni tiene decidido su equipo para el partido ante Angola: qué dijo en conferencia de prensa

En la conferencia de prensa previa al amistoso que la Selección Argentina jugará ante Angola, Lionel Scaloni reveló que ya tiene definido el equipo: “El equipo lo tengo decidido. Será un equipo de total confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha y la gente podrá disfrutar”, detalló.

Uno de los confirmados es el capitán: “Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver”, aseguró el entrenador.

Sin embargo, Scaloni también adelantó que buscará darle rodaje a quienes no han tenido demasiados minutos: “La idea es que puedan jugar los chicos que menos conocemos. Confiamos en ellos”. Y agregó: “Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar. Intentaremos hacer un buen partido controlando a nuestra manera”.

Sobre el rival, el DT advirtió que no será un compromiso sencillo: “Es un equipo que no se clasificó al Mundial, pero ha hecho cosas buenas, con un gran último partido ante Camerún. Tiene buenos futbolistas. Esperemos que el público disfrute; es un partido importante para Angola por el aniversario de su independencia”.