Scaloni volvió a Pujato y se emocionó con el apoyo de los vecinos: «Seguiremos dando batalla»

Lionel Scaloni regresó este martes a Pujato, su pueblo natal, luego de la derrota en la final del Mundial 2026 frente a España. En la puerta de la casa de sus padres fue recibido por una multitud que lo ovacionó al grito de «Leo no se va», un gesto que emocionó al entrenador, quien se detuvo para saludar, firmar autógrafos y sacarse fotos con los vecinos.

En medio del afectuoso recibimiento, el DT analizó la caída en Nueva Jersey y descartó cualquier polémica sobre el arbitraje. «Perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos, es la realidad. A veces está bueno reconocerlo. Eso nos hará mejores», afirmó.

🗣️ LAS REFLEXIONES DEL DT DESDE SU CASA



Lionel Scaloni y su palabra desde su Pujato natal. ¡Dos finales del mundo consecutivas para el ex jugador del West Ham y Lazio!



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Scaloni también destacó la entrega de sus futbolistas y el respaldo que recibió el plantel durante toda la Copa del Mundo. «Somos conscientes de la energía que nos dio el público. Por eso duele no haber podido darle una alegría a nuestra gente, pero también estamos satisfechos de haber dado todo. Hay veces que se puede ganar y otras que no», sostuvo.

Además, remarcó el legado que dejó el equipo más allá del resultado y puso como ejemplo a los más chicos. «No hemos ganado la Copa, pero conseguimos la unión de todos nosotros», expresó, antes de recordar que su hijo de 10 años le enseñó que una derrota también puede dejar aprendizajes y que el enojo siempre termina pasando.

Consultado nuevamente sobre su continuidad, el entrenador evitó profundizar el tema y reiteró que su prioridad es transitar estos días junto al plantel y su familia. «Hasta diciembre estoy acá, muchachos. No hagamos ruido… Ayer y hoy son días dolorosos», respondió.

Antes de despedirse, Scaloni agradeció una vez más el respaldo recibido en su pueblo y dejó un mensaje que despertó la ovación de los presentes.«Les agradezco a los hinchas, es inolvidable el apoyo que han tenido con nosotros. Los queremos, los llevamos en el corazón. La unión que hay con la Selección tiene que mantenerse. Seguiremos dando batalla», cerró entre aplausos.