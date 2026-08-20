Se acabó el sueño: Arthur Fils estuvo intratable y eliminó a Thiago Tirante de Cincinnati

Punto final para la mejor semana de Thiago Tirante en el circuito profesional ATP. El jugador argentino no pudo con la contundencia de Arthur Fils y se terminó despidiendo en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos).

El francés, 21° del ranking mundial, estuvo intratable durante todo el encuentro y dejó sin opciones al tenista platense, 51° de escalafón, a quien derrotó contundentemente por 6-3 y 6-2, en apenas una hora y cinco minutos de partido.

El trámite venía parejo hasta el octavo game del primer set. Allí, Tirante cayó en imprecisiones muy bien aprovechadas por el jugador de 22 años, que quebraría el saque de su rival y sellaría el primer parcial en el siguiente juego.

Fils on 🔥@ArthurFils defeats Tirante 6-3 6-2 to become the first Frenchman to reach three Masters semi-finals in the same season since 1991! #CincyTennis pic.twitter.com/9d434Ijpcr — Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2026

De allí en más, un monólogo del galo. Firme desde el saque, sólido desde el fondo de cancha y prácticamente sin errores no forzados, Fils no dio resquicio al argentino, que no pudo repetir las buenas actuaciones de rondas pasadas.

Dos quiebres tempraneros en el comienzo del segundo set encaminaron el trámite hacia las semifinales para el jugador francés, que por segunda vez alcanza dicha instancia en un certamen de estas características.

Su rival en la siguiente ronda, el italiano Flavio Cobolli, 7° preclasificado y verdugo del local Tommy Paul (16°) en cuartos de final por 2-6, 6-3 y 6-4, en una hora y 57 minutos.

La derrota no opaca en absoluto la gran semana de Tirante en Estados Unidos. El jugador de 25 años, que ya venía de una gran actuación en Montreal, logró el mejor resultado de su carrera, venciendo nada menos que al serbio Novak Djokovic (el mayor éxito de su carrera) y asegurándose el 41° puesto del ranking a partir de la próxima semana, siendo el tercer mejor argentino de la actualidad.

Una inmejorable forma de encarar el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, el cual se iniciará el domingo 30 de este mes.