Más de US$3 millones en ventas: así cerró el circuito de exposiciones rurales que recorrió Río Negro

El circuito de rurales cerró con más de US$3 millones en ventas de reproductores. Foto gentileza.

La Exposición Rural del Alto Valle, realizada este fin de semana en Roca, puso el cierre al circuito de cinco rurales de primavera que recorrió distintas regiones productivas de Río Negro. La última fecha movilizó $314 millones (unos US$200.000) y llevó el acumulado de ventas bovinas a $4.664,5 millones (US$3 millones).

En el Alto Valle se vendió el 97% de los animales ofrecidos. Entre los reproductores comercializados, los machos Angus PP alcanzaron un promedio de $15 millones (US$9.800), mientras que los Hereford PP promediaron $9 millones (US$5.800) y los Hereford PR, $8 millones (US$5.200).

Cinco exposiciones y más de $4.600 millones en ventas

La última fecha completó una temporada que mantuvo altos niveles de comercialización en las distintas regiones de la provincia.

El circuito comenzó en Río Colorado, donde las ventas alcanzaron $1.063,5 millones (US$690.500). Luego continuó en Viedma, con $1.172,4 millones (US$760.000); General Conesa, donde se alcanzaron $1.369,4 millones (US$890.000); y Choele Choel, con $749,2 millones (US$486.000).

El cierre llegó en el Alto Valle, donde los $314 millones (US$200.000) de esta última exposición completaron un circuito que mostró la actividad de las cabañas y el interés de los productores por incorporar genética a sus rodeos.

Más cabezas y mayor producción de alimento

El recorrido permitió además mostrar una ganadería que viene creciendo en escala y en integración con la agricultura.

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, el stock bovino de Río Negro pasó de unas 400.000 a cerca de 700.000 cabezas, mientras que la eficiencia reproductiva creció del 52% al 62%.

También se multiplicó por cinco la cantidad de animales terminados dentro de la provincia, en un proceso que apunta a que una mayor proporción de la producción ganadera complete sus distintas etapas dentro de Río Negro.

A ese crecimiento se suma una mayor disponibilidad de alimento para los rodeos. La superficie destinada al maíz pasó de unas 12.000 a 28.000 hectáreas, mientras que las pasturas y producciones forrajeras actualmente superan las 50.000 hectáreas.

El balance del Gobierno provincial

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó el recorrido de las cinco exposiciones y señaló que cada una permitió mostrar diferentes realidades productivas de la provincia.

«Terminamos cinco rurales que mostraron realidades productivas distintas, pero una misma evolución. Hay más genética, más alimento producido dentro de Río Negro y más productores incorporando recría, engorde y terminación. Este circuito refleja una ganadería que tiene presente y que todavía tiene mucho margen para seguir creciendo», sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Ganadería, Tabaré Bassi, remarcó que los niveles de venta registrados durante el circuito reflejan el interés de los productores por incorporar genética y mejorar sus rodeos.

«Cada exposición fue además un punto de encuentro entre cabañas y productores de distintas regiones, y eso tiene un impacto directo sobre la calidad de la ganadería provincial», señaló.

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