Transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén: se mostró la última imagen con vida la noche del crimen

Este lunes se llevó a cabo la segunda jornada del juicio por jurados por el transfemicidio de Azul Semeñenko en la Sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén. Durante la audiencia, prestaron declaración peritos policiales y de criminalística, quienes detallaron el exhaustivo trabajo realizado para identificar el cuerpo de la víctima y expusieron las pruebas fílmicas que complican la situación procesal del único detenido, Roberto Daniel Sánchez.

La jornada estuvo marcada por las precisiones técnicas sobre las pericias realizadas al cadáver, el cual presentaba un severo deterioro provocado por el paso del tiempo y la acción del agua en el canal de desagüe donde fue hallado.

Cámaras de seguridad y el recorrido de la camioneta

Entre las declaraciones destacadas estuvo la de Franco Heredia, oficial de la División Homicidios de la Policía provincial, quien presentó ante los jurados un minucioso análisis de las cámaras de seguridad recopiladas durante la investigación.

El oficial Franco Heredia mostrando los últimos momentos de Azul Semeñenko al jurado popular. Foto: Oscar Livera

Las filmaciones exhibidas en la sala mostraron los últimos momentos en que se vio a Azul con vida, el desplazamiento de la camioneta de Sánchez y su llegada durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025 a un domicilio ubicado sobre la calle Copahue al 1.100. Una de las imágenes de la camioneta de Sánchez trasladando el cuerpo de Azul fue revelada por Diario RÍO NEGRO en octubre del 2025.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, posteriormente el imputado trasladó el cuerpo de la mujer trans —envuelto en una lona y sujetado con alambres y sogas— en su camioneta hacia un canal de desagüe en la calle Pergamino. Allí lo arrojó cerca de las 4 de la madrugada del 26 de septiembre con el objetivo de ocultarlo, hasta que fue localizado por transeúntes el 14 de octubre.

Por su parte, Pedro Sepúlveda, instructor de la División Homicidios, brindó un panorama general sobre las distintas tareas de campo e inteligencia concretadas por la fuerza provincial durante la etapa instructiva.

El fiscal jefe Agustín García junto a Pedro Sepúlveda, instructor de la División Homicidios. Foto: Oscar Livera

La labor científica para lograr la identificación

La labor en el lugar del hallazgo fue coordinada por Patricia Escobar, integrante del área de Criminalística de la Policía, quien detalló el procedimiento inicial desplegado el 14 de octubre.

Patricia Escobar, integrante del área de Criminalística de la Policía. Foto: Oscar Livera

A su turno, la licenciada en Criminalística y especialista en Papiloscopía, Estefanía Giménez, explicó el complejo proceso técnico que permitió confirmar la identidad de la víctima a partir de fragmentos de piel que aún conservaban crestas papilares. Giménez precisó que entre el 15 y el 16 de octubre de 2025 se trabajó con los tejidos recuperados de tres dedos seleccionados por su estado de conservación.

La licenciada en Criminalística y especialista en Papiloscopía, Estefanía Giménez, explicó el proceso de identificación del cuerpo. Foto: Oscar Livera

Tras un minucioso tratamiento de la epidermis y su posterior procesamiento en el escáner del sistema AFIS (Sistema Automático de Identificación Dactilar), la plataforma arrojó diez candidatos posibles. La especialista analizó cada uno de los registros de manera individual hasta verificar de forma fehaciente la coincidencia dactilar con Azul Semeñenko.

El juicio por jurados continuará en los próximos días con la presentación de nuevos testigos citados por la fiscalía, quienes aportarán sus testimonios ante los ciudadanos integrantes del jurado popular y responderán a los interrogatorios de la defensa de Roberto Daniel Sánchez, encabezada por el abogado Ezequiel Leanza.