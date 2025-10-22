Luego de su desobediencia a Alpine, el argentino tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos en el autódromo Hermanos Rodríguez, donde estará acompañado por cientos de argentinos. Los detalles.

Franco Colapinto corre en el Gran Premio de México: los días, datos y horarios

Franco Colapinto no tiene descanso. Luego de finalizar 17° en el Gran Premio de Estados Unidos y desobedecer la orden de Alpine de «mantener posiciones», el argentino bajó un cambio y pidió disculpas: «Las instrucciones de equipo deben seguirse siempre».

Dejado atrás este «incidente», Colapinto ya se enfoca para el 20° Gran Premio de la temporada 2025. Desde el 24 hasta el 26 de octubre, la Fórmula 1 se traslada a México en la segunda carrera de la gira americana.

Según el argentino, este trazado se adapta mejor a su monoplaza, que no lo ha acompañado a Franco a lo largo de la temporada. Colapinto tiene un buen antecedente en este circuito, que intentará mejorar aunque será muy difícil: en 2024, largó 16° con Williams y finalizó en la 12° posición, muy cerca de los puntos.

El fin de semana se desarrollará de manera normal. Luego de tener carrera Sprint el pasado sábado, en el GP de México habrá tres prácticas libres para probar los diferentes ajustes de los autos. Alpine anunció hace unos días que Paul Aron se subirá al monoplaza de Pierre Gasly en la P1. Esto se debe a que cada piloto debe ceder su asiento en dos ocasiones para que el reserva tenga actividad en pista.

La expectativa por la posible confirmación para 2026

Con el pasar de los días, crece más la expectativa de los fanáticos de Franco Colapinto. Según varios medios nacionales e internacionales, Alpine está muy cerca de confirmar al argentino como piloto de la escudería para 2026.

Este anuncio podría llegar este miércoles. En la previa al GP de México, se realizarán diversas actividades por el 10° aniversario del regreso de la F1 al país azteca. Alpine será una de las primeras escuderías con un cronograma confirmado.

Desde las 16, la escudería francesa realizará una conferencia de prensa con la presencia de Colapinto y Gasly. Luego, a las 22, se llevará a cabo un evento de Mercado Libre, el principal sponsor del argentino. Además, el periodista Leonardo Regueira reveló que la F1 recibió un pedido por parte de Alpine: “Si vos querés hacer un anuncio, lo tenés que pedir y te ponen en agenda. Está hecho para mañana”, reveló.

Horarios del Gran Premio de México

Viernes 24 de octubre (Horarios Argentina)

Práctica Libre 1: 15:30

Práctica Libre 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3: 14:30

Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre: