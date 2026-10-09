Se complica la vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes: no fue habilitado por AFA

El regreso de Marcos Rojo a Estudiantes quedó al borde de frustrarse por un inconveniente administrativo que amenaza con dejarlo sin competencia. El defensor recibió la noticia de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no había habilitado su incorporación y abandonó el entrenamiento en City Bell para intentar resolver personalmente la situación.

El zaguero, de 36 años, llevaba varios días trabajando bajo las órdenes de Alexander Medina, luego de gestionar su salida de Racing. Su intención era firmar un contrato hasta diciembre de 2027, pero la operación se frenó porque el pase no fue autorizado por la AFA ni registrado en el sistema COMET, la plataforma utilizada para inscribir a los futbolistas. Pese a las gestiones de la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón, el trámite todavía no encontró una salida.

En busca de una solución, Rojo está en contacto con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para intentar destrabar el inconveniente y conseguir la habilitación que le permita jugar con el Pincha. El tiempo apremia: Estudiantes debe presentar la lista de buena fe verificada ante la Conmebol antes de las 18 de este viernes, por lo que necesita resolver el trámite dentro de ese plazo para que el defensor pueda disputar la Copa Libertadores.

La caída de la operación sería un golpe para Estudiantes de cara a la Copa Libertadores. Rojo aparecía como una alternativa para ser titular en la ida de la semifinal ante Flamengo, ya que el León no podrá contar con Leandro González Pirez ni Tomás Palacios, ambos suspendidos por acumulación de amarillas.

En el plano local, en cambio, el panorama es más complejo. Estudiantes no puede incorporar a Rojo como reemplazante de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en la muñeca izquierda durante la Supercopa Internacional ante Rosario Central. El mecanismo reglamentario exige que la recuperación del futbolista lesionado supere los cuatro meses, una condición que no se cumpliría porque el volante uruguayo recibiría el alta médica antes de ese plazo.

Por ahora, Rojo no tiene la habilitación para volver a vestir la camiseta de Estudiantes e iniciar su tercer ciclo en el club. Si las gestiones no prosperan, deberá resolver su futuro en Racing, que todavía es dueño de su pase, ya que su desvinculación de la Academia aún no se firmó.