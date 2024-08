Se complicó la llegada de Muniain a San Lorenzo por una nueva inhibición de FIFA

Cuando parecía que San Lorenzo avanzaba en el mercado con la contratación de Iker Muniain, todo se complicó. El Ciclón no sólo que aún no arregló su llegada, sino que sufrió una inhibición de parte de la FIFA debido a una deuda con un ex futbolista del club de Boedo.

Muniain llegó a la Argentina hace algunos días y revolucionó todo. En un primer momento, se pensó que podría tener una chance de jugar en River, algo que fue descartado por decisión de técnico Marcelo Gallardo. Así fue como su nombre empezó a sonar en San Lorenzo.

Marcelo Moretti, presidente del club azulgrana, está al frente de las negociaciones por Muniain. Ya hubo un primer contacto positivo y todo hacía creer que la llegada estaba cerca. Además, ante el cierre de otros mercados y la falta de ofertas, el deseo del futbolista español es jugar en el fútbol argentino.

La situación entre Muniain y San Lorenzo: inhibición y una nueva reunión este viernes

Pero, cuando parecía que San Lorenzo cerraba su fichaje, surgieron algunos desencuentros y complicaciones. En primer lugar, todavía no hay un acuerdo definitivo, sino que restan algunos detalles por arreglar. Y, lo más importante ahora, es la inhibición que recibió el club por una deuda con Fabricio Formiliano.

Se trata de una deuda que no pagó el club con el defensor Fabricio Formiliano, jugador de la institución entre 2023 y este año 2024.

El Ciclón había acordado un plan de pagos de 45 días, pero no lo cumplió. Al salir la sentencia firme, se llevó a cabo la inhibición, según confirmó el abogado Ignacio Balbi al periodista César Luis Merlo.

Por otro lado, San Lorenzo aún no tiene acuerdo con el ex jugador del Athletic Club de Bilbao.