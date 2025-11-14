Se corre la cuarta etapa de la Vuelta al Valle entre Allen y General Roca: así está la general

La cuarta etapa de la Vuelta Valle va hasta Paso Córdoba y termina en Allen. (Foto: Gentileza CCO - Mariela Troncoso)

La 82° edición de la Vuelta al Valle de ciclismo vive su cuarta etapa con largada y llegada en Allen. En un trayecto de 120 kilómetros, los ciclistas van hasta Paso Córdoba en General Roca y vuelven.

El ganador de la tercera etapa luego de una gran trepada en las Tres Cruces fue el uruguayo Anderson Maldonado (Club Naútico Boca de Cufré) que además quedó en lo más alto de la clasificación general.

En el acumulado, Maldonado le saca 31 segundos a Leandro Velardez y 35 a Gerado Tivani, ambos de JC Competición. A los demás los aventaja por más de un minuto.