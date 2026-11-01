Se ilusiona con los puntos: Franco Colapinto avanza un puesto y larga 11° en el GP de México

Una buena para Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de México, competencia se pondrá en marcha a las 17 de este domingo en el «Hermanos Rodríguez». El piloto argentino avanzará un puesto y largará 11°, en una gran posición para pelear por los últimos puntos en juego.

El piloto de Alpine, que ayer clasificó 12° (quedó cerca de pasar la Q2), se vio beneficiado por la desclasificación del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) debido a una infracción técnica en su monoplaza, circunstancia que también ayudó a su compañero Pierre Gasly, que hoy partirá desde el 9° cajón de salida.

La sanción al piloto de Racing Bulls se produjo luego de que los comisarios detectaran una irregularidad en la reducción de potencia del sistema MGU-K de su monoplaza. El neozelandés, que ya estaba penalizado por el incidente protagonizado con Max Verstappen en la segunda sesión libre, quedó relegado al último lugar de la grilla, desde donde deberá intentar remontar.

Liam Lawson has been disqualified from Qualifying in Mexico City after a technical breach ❌ FULL STORY 👉 https://t.co/u3PJOdRXAz #F1 #MexicoGP https://t.co/bihIP8uSYK — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

En cuanto a la parte alta de la grilla, el inglés Lewis Hamilton se dará el gusto de comandar el pelotón en el circuito azteca, luego de haberse adjudicado ayer la Pole Position, primera para él con la escudería Ferrari. A su lado largará George Russell (Mercedes), el otro retador a la corona que también se juega sus últimas cartas.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) partirá tercero, mientras que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ocupará el cuarto puesto. Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que también recibió una penalización de una posición por su encontronazo con Lawson (había sido 4°), comenzará la competencia desde el quinto lugar.

Actualizada la grilla con las respectivas penalidades, Colapinto finalmente compartirá la sexta fila con el australiano Oscar Piastri (McLaren), partiendo detrás del alemán Nico Hulkenberg (Audi). Lawson, en tanto, saldrá desde el fondo acompañado por el finés Valtteri Bottas (Cadillac), penalizado por cambios adicionales en la unidad de potencia de su máquina.

Vale recordar que el italiano Antonelli depende de sí mismo para consagrarse campeón esta tarde. Finalizando 9° y sumando apenas dos puntos, el piloto de 20 años se proclama como el monarca más joven de la historia de la F1.

El Gran Premio de México, decimonoveno compromiso de la temporada 2026 y segundo consecutivo sobre suelo americano, comenzará a las 17. El mismo se disputará a un total de 71 vueltas sobre los 4,304 metros del «Hermanos Rodríguez».