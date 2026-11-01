Liga Argentina: Deportivo Viedma cayó ante Ciclista en su primer partido fuera de casa

No comenzó bien la gira de visitante para Deportivo Viedma, que anoche cayó ante Ciclista Juninense por 82 a 67 en la segunda fecha de la Liga Argentina de Básquet 2026/27.

El combinado rionegrino, que había debutado con victoria en casa ante Pico FC, sufrió su primer traspié del certamen, pero el próximo lunes tendrá revancha midiéndose ante Pergamino, en el segundo de los tres encuentros de esta primera travesía fuera del Cayetano Arias.

Desde el inicio, Ciclista mostró un mejor manejo de la pelota, contra un conjunto viedmense que no pudo encontrar su ritmo de juego. Así, el local llegó a sacar una ventaja de siete puntos (11-4) de movida.

Pero llegó la reacción del combinado rionegrino, que ajustó sus piezas y pudo igualar en 11 el marcador a falta de 4 minutos infracción para el cierre del primer cuarto. Y si bien Depo pasó al frente, finalmente el local recuperó el control del juego y el tanteador, finalizando arriba por un punto (21-20).

El segundo período el juego se emparejó aún más, gracias a la intensidad defensiva de ambos lados y cierta imprecisión en los tiros de campo. En ese trámite, Ciclista hizo valer la localía y se fue al descanso con ventaja de siete puntos, ganando por 46-39 (25-19 en el cuarto).

Tras el descanso largo, los juninenses siguieron manejando los tiempos del partido, logrando mantener a raya los intentos del Depo de intentar achicar la ventaja, pese a las variantes que llegaron desde el banco. El anfitrión mantuvo el dominio y cerró el período con una ventaja de diez puntos: 66-56 (parcial de 20-17).

En el último cuarto, Ciclista logró administrar la diferencia, controlar los tiempos con la pelota y sostener firme su defensa. Por su parte, Deportivo Viedma no logró encontrar respuestas a través de las variantes y no pudo revertir el resultado. Finalmente, el dueño de casa se quedó con el encuentro por 82-67, tras quedarse también con el último parcial por 16-11.

En su próximo compromiso, el equipo de la capital rionegrina visitará el próximo lunes 2 de noviembre a Pergamino, por la tercera fecha de la Liga Argentina.