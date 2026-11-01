Cheesecake de batata: cómo hacer la torta cremosa y marmolada que sorprende con su sabor

El cheesecake de batata es una de esas recetas que sorprenden por su combinación de sabores y su textura cremosa. Une la suavidad del tradicional cheesecake con el gusto inconfundible del dulce de batata, un clásico de las mesas argentinas.

La preparación, compartida por el cocinero Gonza en el programa Qué Mañana!, de El Nueve, tiene una base de galletitas de vainilla, un relleno de queso crema y un delicado efecto marmolado que la vuelve especialmente tentadora.

Lo mejor es que no requiere técnicas complicadas y se puede preparar en casa con ingredientes fáciles de conseguir. El resultado es una torta ideal para acompañar el mate, servir en una reunión familiar o disfrutar como postre.

Cheesecake de batata: los ingredientes para preparar esta receta

Para la base:

300 gramos de galletitas de vainilla.

150 gramos de manteca derretida.

Para el relleno:

700 gramos de queso crema firme.

5 huevos.

150 gramos de azúcar impalpable.

180 gramos de crema de leche.

45 gramos de harina 0000 o almidón de maíz.

150 gramos de dulce de batata.

100 gramos de dulce de batata cortado en cubitos.

Esencia de vainilla, a gusto.

Ralladura de limón, a gusto.

Para decorar:

360 cc de crema de leche para batir.

Cubitos de dulce de batata, a gusto.

Cómo hacer cheesecake de batata: el paso a paso para que quede bien cremoso

1. Preparar la base crocante. Procesar las galletitas de vainilla hasta obtener migas finas. Mezclarlas con la manteca derretida hasta formar una preparación húmeda.

2. Armar el molde. Distribuir la mezcla sobre la base de un molde desmontable de aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Presionar con una cuchara para compactarla y llevar a la heladera.

3. Preparar el relleno. En un bowl, mezclar el queso crema firme con los huevos hasta integrar. Incorporar el azúcar impalpable, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

4. Agregar los ingredientes restantes. Sumar los 180 gramos de crema de leche y mezclar suavemente. Incorporar la harina o el almidón de maíz previamente tamizado para evitar grumos.

5. Crear el efecto marmolado. Separar la mitad de la preparación y mezclar una de las partes con los 150 gramos de dulce de batata, previamente ablandado o procesado.

6. Armar el cheesecake. Volcar ambas preparaciones de manera alternada sobre la base de galletitas. Agregar los cubitos de dulce de batata y pasar suavemente un palillo para formar dibujos marmolados.

7. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a 150 °C durante aproximadamente 60 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro conserve un ligero movimiento.

8. Enfriar y decorar. Dejar enfriar, llevar a la heladera hasta que tome consistencia y decorar con crema de leche batida y cubitos de dulce de batata.

Los secretos para que el cheesecake de batata no se agriete y quede perfecto

Aunque se trata de una receta sencilla, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia.

El primero es utilizar queso crema firme, porque ayuda a conseguir una textura más consistente y evita que el relleno quede demasiado líquido.

También es importante no batir en exceso la preparación. La idea es integrar los ingredientes sin incorporar demasiado aire, ya que esto puede favorecer la aparición de grietas durante la cocción.

Otro punto fundamental es respetar la temperatura del horno. La cocción lenta, a 150 °C, permite que el cheesecake se cocine de manera pareja y conserve su cremosidad.

Por último, conviene dejarlo enfriar gradualmente y refrigerarlo varias horas antes de desmoldar. De esta manera, el relleno adquiere la consistencia adecuada y resulta más fácil cortarlo.

Cheesecake de batata: una versión diferente del clásico postre

La combinación del queso crema con el dulce de batata recuerda a los sabores del tradicional postre vigilante, pero con una presentación diferente.

El contraste entre la base crocante, el relleno suave y los pequeños cubos de dulce de batata convierte a esta torta en una opción original para quienes buscan salir del cheesecake tradicional.

Se puede servir bien fría, acompañada de café, té o unos buenos mates.

Una receta casera, cremosa y con mucho sabor argentino, perfecta para sorprender sin necesidad de pasar horas en la cocina.