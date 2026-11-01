Elecciones en Bariloche | Votó Govetto, de LLA: «estamos muy conformes con la campaña que hicimos»

Martin Govetto, primer candidato de la lista de La Libertad Avanza, votó este domingo por la mañana. Foto: Alfredo Leiva.

Con 13 listas en la boleta única de papel, este domingo comenzaron las elecciones en Bariloche, para definir los 15 convencionales constituyentes que reformarán la Carta Orgánica municipal. Hay 115.378 personas habilitadas para votar.

El abogado y ex fiscal Martín Govetto, primer candidato de la lista de La Libertad Avanza, votó cerca de las 9 de la mañana en la escuela 297 del barrio 2 de Abril. «Estamos acá para acompañar este proceso, esperamos que se acerque la mayor cantidad de gente a votar», señaló el candidato tras haber concretado su voto, y aseguró: «estamos muy conformes con la campaña que hicimos».

La lista que encabeza Govetto en su primera participación en política como candidato, es una alianza entre el partido libertario, integrantes del PRO y de CREO, el partido del diputado nacional y exintendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello.

Martin Govetto, primer candidato de la lista de La Libertad Avanza, votó este domingo por la mañana. Foto: Alfredo Leiva.

El candidato ponderó la pluralidad y la cantidad de listas conformadas, y contó que pasará el día en familia y que «cortará el pasto» si el clima lo permite. «Esperemos que pase el día en paz y tranquilidad y que la gente se acerque a votar», remarcó Govetto.

«Más que la campaña el mensaje tiene que ser ese: esto es para Bariloche, está buenisimo que la gente se involucre en lo que quiere para nuestra ciudad», agregó el abogado, que volvió a hacer hincapié en la importancia de participar de los comicios: «el simple hecho del voto es un montón».

Ante la consulta por el peso de la lista oficialista en esta elección para la conformación de la Convencional Constituyente, Govetto afirmó: «confiamos en que la gente de bariloche pueda expresarse libremente en esta elección«.