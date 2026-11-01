El único deporte que salva vidas: dos generaciones de Río Negro van al Mundial en Sudáfrica

Las competencias se dividen en pruebas de pileta, que simulan rescates en aguas cerradas, y pruebas de playa, en el mar o en lagos. Foto: gentileza.

En el salvamento acuático deportivo, lo que se entrena en la pileta y en el mar es lo que, el día que hace falta, permite sacar a una persona del agua. Los atletas compiten contra el reloj simulando rescates, con maniquíes que representan personas inconscientes, aletas, tubos de rescate y pruebas de playa. El deporte nació para mantener en forma a los guardavidas y hoy es una disciplina federada a nivel mundial.

En Río Negro, siete atletas de la provincia fueron convocados a las selecciones argentinas Open y Juvenil que competirán en el Mundial de Sudáfrica 2026: dos de Viedma en Open y, en Juvenil, dos de Viedma y tres de San Antonio Oeste y Las Grutas. Otros tres juveniles integran la nómina suplente. A ellos se suman cuatro competidores de la categoría máster de San Antonio Oeste y Las Grutas.

Mariela Aliborton, docente y guardavidas con 20 medallas mundialistas, y Piero Bustos, de 16 años y en su debut, cuentan cómo la localidad se volvió semillero del salvamento acuático argentino.

Un deporte que simula salvar vidas

Las competencias se dividen en pruebas de pileta, que simulan rescates en aguas cerradas, y pruebas de playa, en el mar o en lagos. En ambos escenarios gana quien completa el rescate simulado en menos tiempo.

«Consiste básicamente en simular que salvamos personas. Entre menos tiempo hagas la prueba de simular salvar a alguien, más eficiente será un rescate», explicó Piero Bustos en una entrevista radial en el programa Subite al Podio de RÍO NEGRO Radio. Aclaró que en la competencia se mide solo el tiempo, aunque sin técnica no hay buen tiempo: «si empezás salvamento tenés que saber nadar, tenés que tener una base de nadador».

Piero durante uno de sus entrenamientos. Foto: gentileza.

Se trata de una disciplina que exige la fuerza necesaria como para cargar una persona que en un rescate real funciona como peso muerto. «Por más que en el agua no lo sientas mucho, es un peso que la verdad cuesta llevar». Ese mismo día había entrenado en la playa simulando un rescate: «tenés que estar en forma de una locura, la verdad».

El origen del deporte está en los guardavidas, aunque no es necesario serlo para practicarlo, por ejemplo, en el caso de Piero, la carrera de guardavidas será un paso posterior al secundario.

Piero Bustos, el debutante

Piero tiene 16 años y entrena salvamento desde los 11. Nació y se crio en Neuquén y su familia se radicó en Las Grutas, donde el mar y la pileta se volvieron su segundo hogar. Entrena junto a su hermana Sabina y también con su padre.

Cursa cuarto año del secundario, le falta uno para terminar, y reparte el tiempo entre el estudio y los entrenamientos. «A veces los horarios no me dan, literalmente, pero intento acomodarme siempre para estar al día y no llevarme ninguna materia a diciembre», contó. Su objetivo es «que me vuelvan a llamar, que vuelva a estar ahí presente, terminar el secundario y estudiar la carrera de guardavidas».

Piero durante la prueba 100m socorrista, Mar del plata 2026. Foto: gentileza.

El Mundial será su primera competencia internacional y la primera vez que sale del país. «Nunca imaginé viajar tan lejos. No son 10 horas de avión, son 30, más las escalas», dijo. Piero contó que viajará el 22 de noviembre y que habrá una semana de concentración en Sudáfrica, con entrenamientos en pileta y en playa, para adaptarse al mar y a los horarios. La competencia empieza con la categoría máster, el 29 de noviembre, y los juveniles competirán del 2 al 6 de diciembre.

En cuanto a los costos, Piero explicó que FASA, está intentando hacerse cargo y cubre por ahora la estadía y la inscripción, pero los pasajes corren por cuenta de los deportistas. Por eso la familia busca sponsors y apela a la solidaridad de la comunidad, los comercios y las empresas de la zona. Para colaborar se puede contactar a la familia al teléfono de Karina (mamá), 299-5320449 o de Carlos (papá), 299-4668958.

Mariela Aliborton: la referente

Por su parte, la profesora Mariela Aliborton disputará su cuarto Campeonato Mundial de Salvamento Acuático, que se realizará en Puerto Elizabeth, Sudáfrica. Su recorrido internacional comenzó en Adelaida (Australia, 2018) y siguió en Riccione (Italia, 2022) y Gold Coast (Australia, 2024). En esas tres participaciones acumuló 20 medallas mundialistas, cinco de ellas de oro, que la consagraron campeona mundial en cinco pruebas.

Mariela posando junto a sus medallas. Foto: gentileza.

Es docente, guardavidas y coordinadora de la Carrera de Guardavidas del Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste, y desde hace años impulsa la Escuela Municipal de Salvamento Acuático Deportivo. Esta vez el desafío es doble: competirá en la categoría máster y además será entrenadora de la Selección Máster.

«Es un orgullo enorme para mí y es muy gratificante que ellos hayan elegido el salvamento, hayan elegido ser parte de la escuela y compartir los entrenamientos«, dijo sobre sus alumnos. Contó que en la escuela se divierten mucho, sobre todo en las prácticas de playa, y que todos aprenden de todos: «no hace tantos años que incorporamos menores a la escuela de salvamento. Haberlos visto crecer estos últimos años, que algunos arrancaron siendo infantiles y hoy tienen 16 años, es muy gratificante y te dan ganas de seguir creciendo».

Mariela y su grupo de menores. Foto: gentileza.

«Ellos van a ser el futuro del deporte, de poder seguir con esta actividad en la localidad. En algún momento yo no voy a estar más, o voy a estar desde otro ámbito, y los que van a continuar con esto van a ser ellos, los que hoy son jóvenes«, agregó.

Las Grutas, el escenario perfecto para el salvamento

Para Aliborton, la ciudad balnearia tiene una ventaja natural. «Tenemos el escenario perfecto para el salvamento deportivo: una playa increíble con mucha variedad de condiciones, mares planchados y mares con oleaje, y el escenario ideal en arena para las pruebas de arena. No aprovechar eso sería una locura«.

Entrenamiento en Las Grutas. Foto: gentileza.

Según contó, hace años que entrenan en la playa los 365 días del año. «Hoy no hay nada que nos detenga: nos ponemos el neopreno, las botas, la capucha, haga la temperatura que haga, vamos a la playa y entrenamos». Y comparó con lo que conoció afuera: «he competido dos veces en Australia y no tenemos nada que envidiarle. Tenemos todas las condiciones para entrenarnos y para estar a la altura».

Piero describió una rutina similar. Entrena en el mar desde junio o julio, con sesiones de una hora y media a dos horas, igual que en la pileta de 25 metros de San Antonio Oeste. Esa pileta, dijo, tiene una ventaja: «te terminás esforzando el doble que en una de 50», porque hay más vueltas en las pruebas.

La escuela de San Antonio Oeste Las Grutas

De la Escuela Municipal de Salvamento Acuático Deportivo salen siete competidores: tres juveniles y cuatro máster.

Uno de los mayores logros de este 2026 es que tres jóvenes de la escuela clasificaron al Mundial y representarán por primera vez a la localidad en la categoría juvenil. Son titulares de la Selección Juvenil y compiten por el club Acpada.

A ellos se suman cuatro competidores en la categoría máster: la propia Aliborton y tres adultos, Mauro Scalesa, Guillermo Pérez y Carlos Bustos. Para Scalesa será su tercer Mundial, con cuatro medallas mundialistas obtenidas en sus participaciones anteriores.

«Eso tampoco es poca cosa. Denota el crecimiento que ha tenido la actividad en la localidad», sostuvo Aliborton. «Si uno labura, en todos los rincones hay posibilidades de tener campeones mundiales. Es cuestión de dedicarle tiempo, dedicarle ganas y disfrutarlo», agregó.

La delegación rionegrina

Río Negro estará representada por deportistas de dos localidades: Viedma, del club AGUAS, y San Antonio Oeste y Las Grutas, del club ACPADA. Según la presentación oficial de la Federación Argentina de Salvamento Acuático (FASA) y de EPSA, y la convocatoria del Gobierno de Río Negro, estos son los seleccionados.

En la Selección Open competirán Santiago León Ruiz y Ariana Ressler Bon, ambos de Viedma. En la Juvenil, los titulares son Juan Cabello Doñate y Valentín García, de Viedma, este último becado por el Gobierno de Río Negro, y Sofía Gabetta, Sofía Vdovitchenko y Piero Bustos, de San Antonio Oeste y Las Grutas. Como suplentes figuran Mía Coronado, de Viedma, también becada, y Sabina Bustos, hermana de Piero, y Luis Alejandro Rivas, de San Antonio Oeste y Las Grutas.

En total, entre titulares y suplentes de las selecciones Open y Juvenil, la provincia aporta diez deportistas, de los clubes AGUAS (Viedma) y ACPADA (San Antonio Oeste-Las Grutas). El cuerpo técnico también tiene representación rionegrina: Javier Nieva, de Viedma, es el Head Coach de la delegación; Florencia Henriquez, también de Viedma, es la entrenadora del equipo juvenil; y Mariela Aliborton, de San Antonio Oeste y Las Grutas, es la entrenadora de la Selección Máster.