Se juega la segunda fecha de la Champions League con argentinos en acción: la agenda compelta

La UEFA Champions League inicia con su segunda y habrá fuerte presencia argentina en los principales equipos de Europa. El foco estará en el duelo entre el Chelsea de Enzo Fernández y el Benfica de Nicolás Otamendi.

La segunda fecha arranca temprano con el Real Madrid de Franco Mastantuono, que viene de ganar en su debut y ahora buscará consolidarse en Kazajistán frente al Kairat.

Más tarde, Stamford Bridge habrá duelo entre argentinos. Enzo Fernández será titular en el Chelsea y del otro lado lo espera nada menos que el capitán Nicolás Otamendi con el Benfica.

Además, en Turquía, Alexis Mac Allister será de la partida con el Liverpool frente al Galatasaray, donde Mauro Icardi buscará seguir demostrando su vigencia goleadora.

Además, el Inter de Lautaro Martínez, uno de los favoritos, chocará con Slavia Praga, el Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibirá al Frankfurt, el Bayern visitará a Pafos y el Tottenham jugará contra el Bodo Glimt en Noruega. Marsella-Ajax y Atalanta-Brujas completan la fecha.

