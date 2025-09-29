El tremendo hito que alcanzó Dibu Martínez con Aston Villa en la Premier League

Emiliano Dibu Martínez sigue escribiendo su historia en la Premier League. El arquero del Aston Villa llegó a los 200 partidos en la Premier League tras el triunfo de los Villanos ante Fulham, una marca que destaca su largo recorrido en el fútbol inglés.

El campeón del mundo estuvo presente en 15 partidos con la camiseta del Arsenal y ya suma 185 encuentros defendiendo el arco de Aston Villa.

El Dibu, una de las figuras en Villa Park, alcanzó esta marca luego del triunfo de los Villanos por 3-1, en lo que fue la primera victoria del equipo en el reciente torneo.

El arquero de la Selección Argentina llegó a Aston Villa en septiembre de 2020, proveniente de Arsenal, a cambio de 20 millones de libras. Desde ese momento, se transformó en un pilar para el equipo de Birmingham, donde acumuló más de 60 vallas invictas.

La carrera del Dibu Martínez en Aston Villa

En su primera temporada ya dio muestras de su jerarquía, cuando estuvo 15 partidos sin recibir goles en 2020/21, igualando el récord histórico del club en la máxima categoría. Con el paso de los años su figura se consolidó en el arco y fue una pieza clave en la clasificación a competiciones europeas.

El hito de sus 200 partidos en la liga inglesa se da en plena madurez futbolística del guardameta que sueña con llegar en buen nivel a su segundo Mundial en 2026.