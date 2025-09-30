La reacción de Guillermo Barros Schelotto tras gol de Vélez que se hizo viral: «¡Así se juega al fútbol!»

Vélez dejó atrás la eliminación de la Copa Libertadores y festejó con su gente la victoria ante Atlético Tucumán. En el Amalfitani arrancó en desventaja, lo dio vuelta y las miradas se quedaron en la reacción de Guillermo Barros Schelotto.

El equipo del Mellizo tuvo momentos de buen fútbol y uno de ellos terminó en el 2-1 parcial, obra de Braian Romero, que retornó a la titularidad con un doblete.

La imperdible reacción del DT Fortinero fue captada por las cámaras de televisión y en la misma demostró su conformidad con la gran jugada que elaboró Vélez y que culminó con una sutileza del delantero.

«Empezaron tocando desde acá. !Pim, pum, pam! ¡Así se juega al fútbol, la c… de la lora!», exclamó Guillermo en diálogo con Federico Insúa, su ayudante. Fueron seis toques de arco a arco y una definición de primera por encima del arquero…

"¡ASÍ SE JUEGA AL FÚTBOL!". Imperdible reacción de Guillermo al gol de Braian Romero ante Atlético Tucumán. pic.twitter.com/3LPZaUYtxF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025

Newell’s vs. Estudiantes de La Plata cierran la fecha 10 del Torneo Clausura

Newell’s y Estudiantes chocan esta tarde en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será desde las 19 en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por TNT Sports.

La Lepra no levanta y suma apenas una victoria en los últimos cinco partidos, mientras que el Pincha quiere dejar atrás la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores y sumar una victoria para mantenerse en zona de playoffs.