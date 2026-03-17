Se juegan los octavos de la Champions League: agenda completa, hora y TV de los partidos
El máximo certamen europeo define los octavos de final con cuatro cruces clave. El Chelsea de Enzo Fernández va por la remontada ante PSG, vigente campeón. Los detalles.
Esta tarde, se disputan partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League, que comenzarán a perfilar a los clasificados rumbo a la gran final. El duelo para conocer al campeón está previsto para el 30 de mayo, en Budapest.
Con varias series abiertas y otras prácticamente definidas, la jornada promete duelos de alto voltaje el Viejo Continente. En Estádio José Alvalade, el Sporting Lisboa recibirá a Bodo/Glimt desde las 14:45, con transmisión de Fox Sports 2. El conjunto noruego llega con una ventaja contundente tras el 3-0 en la ida y buscará una clasificación histórica a cuartos de final.
Más tarde, desde las 17, el Arsenal enfrentará a Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium (ESPN 2). La serie está igualada 1-1 y es uno de los encuentros más equilibrados. El argentino Exequiel Palacios sería titular en el equipo alemán.
En paralelo, el Manchester City recibirá a Real Madrid en el Etihad Stadium (ESPN). El conjunto español llega con una amplia ventaja tras el 3-0 conseguido en la ida, con una actuación destacada de Federico Valverde. Franco Mastantuono estará en el banco de suplentes y sería una variante para Álvaro Arbeloa.
Por su parte, el Chelsea será local ante París Saint-Germain en el Stamford Bridge (Fox Sports). El equipo francés, vigente campeón, se impuso 5-2 en la ida y buscará sellar su pase a la siguiente instancia. Enzo Fernández jugará de arranque en los Blues y Alejandro Garnacho será suplente.
Cómo están los cruces de octavos de final
- Arsenal vs. Bayer Leverkusen (1-1)
- Bayern Múnich vs. Atalanta (6-1)
- Liverpool vs. Galatasaray (0-1)
- Tottenham vs. Atlético de Madrid (2-5)
- Barcelona vs. Newcastle (1-1)
- Chelsea vs. PSG (5-2)
- Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt (0-3)
- Manchester City vs. Real Madrid (0-3)
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