Se juegan los octavos de la Champions League: agenda completa, hora y TV de los partidos

Esta tarde, se disputan partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League, que comenzarán a perfilar a los clasificados rumbo a la gran final. El duelo para conocer al campeón está previsto para el 30 de mayo, en Budapest.

Con varias series abiertas y otras prácticamente definidas, la jornada promete duelos de alto voltaje el Viejo Continente. En Estádio José Alvalade, el Sporting Lisboa recibirá a Bodo/Glimt desde las 14:45, con transmisión de Fox Sports 2. El conjunto noruego llega con una ventaja contundente tras el 3-0 en la ida y buscará una clasificación histórica a cuartos de final.

Más tarde, desde las 17, el Arsenal enfrentará a Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium (ESPN 2). La serie está igualada 1-1 y es uno de los encuentros más equilibrados. El argentino Exequiel Palacios sería titular en el equipo alemán.

En paralelo, el Manchester City recibirá a Real Madrid en el Etihad Stadium (ESPN). El conjunto español llega con una amplia ventaja tras el 3-0 conseguido en la ida, con una actuación destacada de Federico Valverde. Franco Mastantuono estará en el banco de suplentes y sería una variante para Álvaro Arbeloa.

Por su parte, el Chelsea será local ante París Saint-Germain en el Stamford Bridge (Fox Sports). El equipo francés, vigente campeón, se impuso 5-2 en la ida y buscará sellar su pase a la siguiente instancia. Enzo Fernández jugará de arranque en los Blues y Alejandro Garnacho será suplente.

Cómo están los cruces de octavos de final