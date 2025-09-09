Canelo Álvarez – Terence Crawford, la esperada pelea de boxeo que se podrá ver por Netflix

Canelo Álvarez y Terence Crawford protagonizarán una de las peleas del año.

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford por el título indiscutido de peso supermediano de boxeo es una de las más esperadas del año y será transmitida en exclusiva por Netflix.

El combate entre el mexicano y el estadounidense será este sábado 13 de septiembre y se podrá seguir en plataforma de streaming sin pagar un costo extra.

Todos los suscriptores podrán acceder al evento que empezará a las 22, hora argentina. La pelea estelar sería cerca de la medianoche ya que la velada tendrá tres enfrentamientos previos.

El escenario será el Allegiant Stadium de Las Vegas y el ganador se quedará con el título indiscutido (campeonato del Consejo Mundial, Asociación Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo) de peso supermediano.

El salto de Crawford y un invicto en juego

Terence Crawford llega con un récord de 41-0 como profesional, con 31 victorias por nocaut. Para esta pelea, subió dos divisiones de peso algo que el propio Canelo Álvarez hizo en otras ocasiones.

El récord del mexicano es de 63 victorias (39 por nocaut), 2 derrotas y 2 empates. A sus 35 años, atraviesa el último tramo de su carrera si es que cumple con su meta de retirarse a los 37.