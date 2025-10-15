Se presentó la 82° edición de la Vuelta al Valle de ciclismo en Allen

La 82° edición de la Vuelta al Valle de ciclismo tuvo hoy su presentación oficial en Allen. El lanzamiento se llevó a cabo en la sede del Club Unión en la calle Eva Perón.

La tradicional prueba será del lunes 10 al domingo 16 de noviembre, con un prólogo y seis etapas. Para esta edición, se puso como tope el número de 200 ciclistas.

Las inscripciones ya abrieron y la cifra de anotados superó rápidamente los 100. Cada equipo tendrá un mínimo de 6 y un máximo de 9 ciclistas. Los recorridos serán similares a los del año pasado con 120 kilómetros de circuito por día, en promedio.

El lunes 10 de noviembre se correrá el prólogo en el centro de Allen en un trayecto corto que sirve para presentar a los equipos y reacomodar los auxilios.

El martes 11/11 será la primera etapa desde las 14:30 con largada frente a la Municipalidad de Allen. Irá hasta Guerrico por Ruta 65 y calle Haydeé Coila. El miércoles 12/11 se están ultimando detalles para que se corra íntegramente en Fernández Oro.

El jueves 13/11 se realizará la «etapa reina», la más exigente de la competencia. Tendrá largada en Cipolletti y llegada en las Tres Cruces de General Roca. Ese día, se pasará por la ruta 65 y también por la calle 11 desde Allen hasta Roca, que es donde habitualmente entrenan los ciclistas de la región.

El viernes 14/11 se llevará a cabo en Ingeniero Huergo, el sábado 15/11 en Villa Regina y el domingo 16/11 se cumplirá la última etapa en Allen con la tradicional «calesita» que incluye varias pasadas en un circuito corto. El ganador se llevará $2.000.000 y en total se repartirán $13.000.000 en premios.