Liga Nacional de basquet: Independiente y Biguá tienen doble acción en Buenos Aires

Julieta Tell y compañía vuelven a tierras bonaerenses para enfrentar a Lanús y El Talar. (LNB)

Independiente y Biguá ya pasaron los nervios del debut, tuvieron su capítulo Ruca Che en una jornada inolvidable y metieron el primer viaje largo en la Liga Nacional Femenina de básquet. Ahora, con más kilómetros en el haber, afrontaron dos juegos cada uno y buscarán la primera alegría lejos de casa. Entre el jueves 16 y el sábado 18, las representantes de Neuquén se medirán con rivales de mucho cuidado como Lanús, Berazategui y El Talar.

En el caso de las Rojas, tendrán acción el jueves, ante las Granates, en el Antonio Rotili. Será un duelo entre dos equipos que todavía no ganaron y tienen idéntico registro de 0-3. Berenice López, Camila Peri y Olivia Oltmann son las jugadoras destacadas en las bonarenses.

Camila Gutiérrez manejará los hilos de Biguá en la doble fecha. (Archivo Matías Subat)

El viernes saldrán los dos equipos en escena. Las Bigualas, que ganaron el duelo neuquino y perdieron ante Rocamora, se medrián ante Berazategui, que llega con marca negativa de 1-2 y un tridente que sobresale: Sofía Acevedo, Magalí Vilches, Luz Andújar. Independiente, por su parte, se las verá con el poderoso El Talar (2-1) de Luciana Delabarba, Agustina Marín, Rocío Cejas y la venezolana Aguehil Fajardo. El cuarteto de partidos se cerrará con Lanús vs. Biguá.

Jourdheuil y Raviolo, en el quinteto ideal del Sur

Agustina Jourdheuil, interna de Biguá, y Laila Raviolo, perimetral de Independiente, fueron elegidas en el quinteto ideal de la Conferencia Sur de la primera semana a la LN. Las dos mostraron su chapa de entrada y, como indicaban los pronósticos, serán claves en las campañas de los equipos neuquinos en esta aventura nacional. El cinco se completa con Luciana Delabarba (El Talar), Paula Santini (Rocamora) y la interna de Ferro, Julia Fernández.

El programa de las neuquinas

Jueves 16 de octubre, a las 19:30, en el Antonio Rotili, Lanús vs. Independiente

Viernes 17 de octubre, a las 18:30, en el Complejo Dudilo, Berazategui vs. Biguá

Viernes 17 de octubre, a las 21:30, en el Roberto Contini, El Talar vs. Independiente

Sábado 18 de octubre, a las 20, en el Antonio Rotili, Lanús vs. Biguá