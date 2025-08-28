Se confirmó la millonaria suma que recibirá Boca por la llegada de Equi Fernández al Bayer Leverkusen

Luego de su fugaz paso por Boca, Equi Fernández continúa dándole alegrías al Xeneize, en este caso en el ámbito económico. Luego de que se concretara la venta del volante al Bayer Leverkusen, a cambio de 30 millones de euros, el conjunto de la Ribera saldrá beneficiado.

El surgido en la cantera del Xeneize, que emigró en agosto de 2024 ejecutando la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, saldrá del Al-Qadsiah de Arabia Saudita tras una temporada y será refuerzo del elenco alemán que comanda Erik ten Hag. De esta manera, compartirá equipo con los argentinos Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Alejo Sarco.

En este contexto, la millonaria venta de Equi repercutirá directamente en las arcas de Boca gracias al mecanismo de solidaridad. A la institución azul y oro le ingresarían alrededor de 1.500.000 dólares.

Durante su año en Al-Qadsiah, Fernández disputó 37 partidos, en los que anotó un gol y repartió cuatro asistencias. Su equipo volvió a Primera la temporada pasada, finalizó cuarto y fue subcampeón de la King’s Cup. Su gran nivel en Arabia llamó la atención en Europa y el conjunto alemán fue el que aceleró las negociaciones.

Cómo funciona el mecanismo de solidaridad que beneficia a Boca

El mecanismo de solidaridad es una contribución del 5% de la transferencia que el club comprador (Bayer Leverkusen) debe repartir a aquellos equipos que participaron de la formación del futbolista, en este caso Boca.

La suma que se entrega a cada uno corresponde con la cantidad de años que el jugador estuvo inscripto allí entre los 12 y 23 años. Si se desempeñó entre los 12 y 15, recibe un 0.25% del total del pase por año que jugó; y si lo hizo entre los 16 y 23, un 0,5%.