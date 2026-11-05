Ponzio explicó por qué River puede ser campeón del Clausura: «Nunca nos podemos bajar»

El Millonario dejó atrás la derrota en el clásico contra Boca y cerró la fase regular con un triunfo de visitante. Leonardo Ponzio, entrenador de River, analizó la victoria por 2-0 sobre Aldosivi en Mar del Plata, por la decimosexta fecha del torneo Clausura.

El DT valoró cerrar la fase inicial con un triunfo para dejar atrás la derrota en el Superclásico ante Boca. “Encarar otro partido es, ante todo, una cuestión de cabeza, para ratificar sobre todo la localía. Volver a ganar te da confianza y, dentro de todo, podés corregir en un ánimo positivo”, afirmó.

Consultado por su autocrítica tras el partido con el Xeneize, Ponzio puso el foco en un tramo puntual: “El último partido, si hay un análisis, es por los diez minutos del primer tiempo. Con uno menos es difícil. Con dos menos, también. Durante 80 minutos nos mantuvimos bien a nivel defensivo y podría haber sido peor. El rival tampoco nos exigió mucho en ese punto. Creo que tenemos que mejorar, pero tenemos mucho que venimos haciendo. Al fin y al cabo, lo que termina a fin de año es que ganás, ganás, ganás y terminás coronando”.

El entrenador también enumeró los motivos por los que el Millonario puede ser campeón del fútbol argentino. “Los argumentos para ser campeones son que vamos a ir a buscar todos los partidos, generar juego y acciones de gol. La historia marca que nunca nos podemos bajar de lo que es llevarnos un campeonato y es lo que busca la institución. Lo que quiero me lo están dando, lo sigo exigiendo. Esto es día a día: ganás y tenés que volver a ganar”.

Sobre el parate, adelantó que buscarán “intentar hacer doble turno, generar ambiente y estar juntos. En cualquier ser humano, si está bien desde lo mental, fluye todo”.

Ponzio explicó la titularidad de Santiago Espíndola

El DT explicó por qué paró de titular a Santiago Espíndola, el juvenil que debutó ante Aldosivi: “Decidimos ponerlo con Tobías Andrada para poner dos cincos mixtos y sostener el ataque. Sobre todo, pensando más allá de que en los duelos del mata-mata es importante mantener el cero. Son jugadores del club y enaltecen cómo se trabajaba abajo y lo que pueden llegar a dar”.

El gesto de Thiago Almada que destacó Ponzio en la vuelta al gol de Beltrán

Ponzio se mostró contento por el regreso al gol de Lucas Beltrán y destacó a Thiago Almada, que le dejó patear el penal. “Hubo un gran gesto de Thiago, que le cedió el penal, y creo que ahí es donde aflora lo que todos quieren: lo mejor para el compañero. Lucas agarró la responsabilidad después de no poder convertir y me pongo contento por el grupo y por él”.

Ponzio destacó a Giovanni González y habló de Arambarri

El DT elogió al lateral uruguayo, titular por la suspensión de Montiel. “Cuando uno juega no pregunta por qué; cuando no, hay que hacer autocrítica. Después, el que decide soy yo y tengo cercanía con el jugador para decirle que me encanta que esté enojado. Hoy tengo la posibilidad de que entren todos. Lo de él fue un paso adelante. Es el primero que llega y el último que se va en todas las prácticas, y la recompensa siempre aparece”.

Sobre la situación de Arambarri, con poca continuidad, Ponzio sostuvo que “tiene capacidad de jugar y lo va a hacer, pero hoy decido por otro porque me va a dar lo que pretendo yo”.