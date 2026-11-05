Fue mecánico de F1 y ahora lo llaman «el profesor» de las transmisiones televisivas

Un experto en la materia. Su presencia en las transmisiones televisivas de ESPN le aporta a las competencias el costado que la gente desconoce y necesita para comprender cada momento de un Gran Premio de Fórmula 1.

Albert Fábrega fue mecánico de la ya desaparecida escudería Súper Aguri, que aventuró en la máxima durante 2006, 2007 y parte de 2008. Un paso sin pena ni gloria, pero que abrió puertas a muchos en el rico mundo de la F1. Entre ellos, al ahora devenido periodista, llamado el “profesor” de las transmisiones.

En la previa del fin de semana en Brasil, el español habló con Río Negro y dejó varios titulares interesantes, comenzando por la parte final de la temporada 2026 ya definida en favor del italiano Kimi Antonelli ¿Pierde atractivo el campeonato?

“En absoluto. Siempre una carrera de Fórmula 1 es atractiva. Equipos y pilotos salen a por todas. Si bien están decididos prácticamente los dos campeonatos, aunque eso estaba claro hacía mucho tiempo, hay muchas cosas en juego en las carreras”, comenzó diciendo.

“Los equipos se van a exprimir al máximo, porque lo que vaya a suceder de aquí al final sirve mucho para 2027. Ya desde media temporada, todos comenzaron a definir los coches y ahora ya se encuentran en producción. Con lo cual, lo que puedan aportar de aquí serán detalles claves”, recalcó.

No pudo faltar, naturalmente, una reflexión sobre el presente del argentino Franco Colapinto y lo que dejó su temporada 2026 próxima a finalizar. Por una razón lógica, las transmisiones tienen gran parte de su eje en el piloto de Alpine.

Albert Fabrega te explica lo que se viene: https://t.co/uhQWQ1WvGe December 10, 2025

Fábrega coincide con la opinión generalizada. El argentino se consolidó como piloto titular y demostró que tiene bien ganado su lugar a futuro en la escuadra francesa.

“Es obvio que aún hay cosas que pulir y mejorar, incluso para el propio Kimi Antonelli. Pero ha habido muchas carreras donde demostró tener un gran nivel y eso es lo que hay que tratar de equilibrar; buscar que se nivele esa conexión con el coche, que le hace sacar lo mejor de su pilotaje, y poder mantenerla en todos los circuitos. Es parte del piloto, pero también del equipo”, explicó el español.

Una última reflexión de Fábrega estuvo vinculada al nuevo escenario técnico que presentó la Fórmula 1 en 2026. Reglajes que, en principio, dividieron opiniones, y que ahora, la FIA buscan acomodar en sus puntos más controversiales.

“Es obvio que las cosas no salieron como se esperaba y que hay que cambiar algunas cuestiones, aunque ya lo están haciendo. Han aprendido mucho, también los equipos y pilotos, de cómo sacar provecho del reglamento. Se mejoró respecto al inicio, por lo que sigo dándole un voto de confianza para el año que viene”, cerró Fábrega.