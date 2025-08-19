Se viene el K21 Villa Pehuenia, un clásico que llega a su edición número 12

Como hace 12 años, en la primer semana de septiembre miles de corredores dicen presente en Villa Pehuenia para participar en la clásica prueba del K21, entre araucarias y montañas. La edición de esta temporada será el 7 de septiembre, bajo la denominación de Asics K21 y se disputarán las clásicas distancias de 10 y 21 kilómetros. El circuito cambiará de sentido y se renueva agregando mas tramos de senderos en las montañas, quitando kilómetros de traza urbana.

Las actividades comenzarán el sábado 6, con las acreditaciones y el retiro de kits en el Salón de Actividades Físicas N° 1, en calle Los Coihues, donde además tendrá lugar la Expo que combinará productos deportivos con los ofrecidos por los emprendedores locales y gastronomía. Este mismo día a las 17 se realizará un fogón de bienvenida. La largada de la carrera para las dos distancias será el domingo 7 a partir de las 11 en el Muelle Turístico.

Distancias y altimetrías

El circuito de K21 tendrá una distancia real de 22,85 kilómetros, subiendo hasta la base del parque de nieve Batea Mahuida, y teniendo el punto mas alto cerca del kilómetro 11 llegando a los 1.560 msnm. El acumulado de desnivel positivo rondará los 700 metros.

El de 10, por su parte, tendrá un trazado de 12,30 kilómetros, con una altimetría máxima de 1.300 msnm en el kilómetro 8 y un desnivel positivo acumulado de 300 metros.

Un reconocimiento para los corredores

Un beneficio para los corredores del circuito Asics KSeries para una de las carreras mas esperadas del calendario que es sin dudas el K42. Para este año acerca una nueva propuesta y un beneficio especial para los corredores: quienes se inscriban al K21 de Villa Pehuenia o ya hayan participado del K21 de Tandil, accederán automáticamente a un 50% de descuento en la inscripción para el Asics K42 de Villa La Angostura, que se disputará del 6 al 9 de noviembre de 2025.

El sistema es sencillo: al completar el pago de la inscripción en el K21 de Villa Pehuenia, o si ya se corrió Tandil, el descuento se aplicará de forma automática al registrarse en el K42. El beneficio es personal e intransferible, no acumulable con otras promociones y estará disponible hasta agotar cupos.

El historial de ganadores

Kevin Duré, el atleta ahora radicado en Zapala, debutó con un triunfo en el K21 en 2015 y repitió en 2017, 2021, 2022 y 2023. Además tiene una victoria en los 10 kilómetros, en 2019. Roxana Flores, la corredora de Zapala, se impuso por primera vez en 2013 en los 10K y más tarde llegaron los festejos en K21: 2016, 2017, 2018 y 2023…