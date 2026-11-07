¿Se viene otra heroica? Max Verstappen largará último el GP de Brasil

Previo al inicio de la tercera y última tanda libre de entrenamientos, el equipo Red Bull confirmó el cambio completo en la unidad de potencia del monoplaza de Max Verstappen, lo que le valdrá al cuatro veces campeón tener que partir desde el fondo mañana en el Gran Premio de Brasil.

El neerlandés terminó el viernes en Interlagos con problemas en su impulsor, lo que obligó al team austríaco a reemplazar dicho elemento y enviar a su piloto al último puesto de la parrilla de salida. Es decir, su resultado de hoy en clasificación no tendrá importancia.

¿Se repetirá lo de 2024? En aquella oportunidad, Max, que peleaba el campeonato contra los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, fue penalizado tras un episodio en la qualy del sábado.

Pero el neerlandés sacó lo mejor de su repertorio conductivo bajo la lluvia y, desde el 17° puesto, alcanzó una épica victoria para el deleite de los fanáticos brasileños. Ese triunfo fue clave para la obtención del cuarto título mundial de su cuenta personal.

Más penalizaciones

Además de Max, habrá otros pilotos que, también por reemplazo de piezas en sus monoplazas, recibieron penalidades por parte de la FIA: los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Sergio Pérez de Cadillac, y George Russell con Mercedes.

Leclerc y Hamilton recibirán una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida debido a que han montado su quinto ICE (motor de combustión interna) en su Ferrari. Una situación que no hace más que empeorar un fin de semana que no comenzó del todo bien para el equipo de Maranello.

Checo, por su parte, acompañará a Verstappen desde la última fila, aunque su monoplaza difícilmente ofrezca garantías para poder concretar una remontada como sí lo haría un Red Bull.

El que también acarrea una sanción de cinco posiciones, por haber cambiado parte de su unidad de potencia previo a Brasil, es el inglés George Russell de Mercedes. Su situación es la menos compleja de los cinco citados.