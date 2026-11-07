Ni lavandina ni bicarbonato: el ingrediente que recomienda un ingeniero químico para recuperar la ropa blanca

Mantener la ropa blanca impecable puede convertirse en un verdadero desafío. Con los lavados, las remeras, camisas, sábanas y fundas de almohadas suelen perder luminosidad, adquirir un tono amarillento o acumular manchas difíciles de eliminar.

Aunque muchas personas recurren a la lavandina para recuperar el blanco, existe una alternativa que puede ayudar a quitar las manchas sin utilizar cloro. El secreto está en el percarbonato de sodio, un compuesto que libera oxígeno activo al entrar en contacto con el agua.

Según explicó el ingeniero químico Diego Fernández, en recomendaciones difundidas por A24, la clave para conseguir buenos resultados consiste en combinar un tratamiento previo de las manchas con un lavado adecuado.

El ingrediente que ayuda a recuperar el blanco de la ropa

El percarbonato de sodio es un producto utilizado en limpieza que, al disolverse en agua, libera agentes oxidantes capaces de actuar sobre determinadas manchas.

A diferencia de la lavandina tradicional, no contiene cloro y puede utilizarse en muchos tejidos resistentes, siempre que las indicaciones de cuidado lo permitan.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Ayuda a eliminar manchas amarillas producidas por el uso y la acumulación de residuos.

producidas por el uso y la acumulación de residuos. Mejora la apariencia de las prendas blancas que comenzaron a verse opacas.

que comenzaron a verse opacas. Refuerza la acción del detergente durante el lavado.

durante el lavado. Puede utilizarse en sábanas, toallas y remeras compatibles con blanqueadores a base de oxígeno.

Sin embargo, no es adecuado para todos los materiales y debe evitarse en tejidos delicados como lana y seda.

Cómo quitar las manchas amarillas de la ropa blanca antes del lavado

Uno de los consejos del especialista consiste en tratar las zonas manchadas antes de colocar la ropa en el lavarropas.

Para hacerlo, propone utilizar una mezcla de agua y una pequeña cantidad de detergente líquido para platos.

Paso a paso:

Colocar agua y un poco de detergente líquido para platos en un pulverizador. Agitar suavemente para integrar ambos ingredientes. Aplicar sobre las zonas amarillentas, especialmente axilas y cuellos. Dejar actuar aproximadamente una hora, sin permitir que la mezcla se seque sobre la tela. Lavar la prenda siguiendo las instrucciones de su etiqueta.

Este tratamiento previo puede ayudar a desprender residuos de transpiración, grasa corporal y productos de higiene.

Es importante utilizar poca cantidad de detergente para platos y enjuagar el exceso antes de colocar la prenda en el lavarropas, ya que produce mucha espuma.

Cómo usar percarbonato de sodio para blanquear la ropa

Para el lavado principal, Fernández recomienda incorporar dos o tres cucharadas de percarbonato de sodio junto con el detergente habitual, siempre que el producto y el lavarropas admitan esa cantidad.

El procedimiento es sencillo:

Separar las prendas blancas de las de color.

Colocar la ropa del revés para proteger las fibras.

Evitar sobrecargar el tambor del lavarropas.

Incorporar el detergente y el percarbonato según las instrucciones de los fabricantes.

Elegir un programa de lavado adecuado para el tejido.

El especialista sugiere temperaturas de entre 40 °C y 60 °C, ya que el calor favorece la acción del percarbonato. Sin embargo, es fundamental respetar la temperatura máxima indicada en la etiqueta de cada prenda.

El truco para las medias blancas y la ropa muy percudida

Cuando las manchas son más persistentes, un remojo previo puede mejorar el resultado.

El ingeniero químico recomienda utilizar agua tibia o caliente, siempre que la tela lo permita, junto con percarbonato de sodio.

Las prendas pueden dejarse en remojo durante el tiempo indicado por el fabricante del producto y después lavarse normalmente.

Este procedimiento puede resultar útil para medias blancas, repasadores y otras telas resistentes que acumulan suciedad.

No conviene utilizarlo en prendas delicadas ni dejar los textiles sumergidos durante períodos prolongados sin comprobar su compatibilidad.

Los errores que pueden arruinar la ropa blanca

Además de elegir correctamente los productos, hay algunos hábitos que conviene evitar:

Mezclar ropa blanca con prendas de color: puede provocar transferencias de tintes.

puede provocar transferencias de tintes. Usar demasiado detergente: favorece la acumulación de residuos.

favorece la acumulación de residuos. Sobrecargar el lavarropas: dificulta la circulación del agua.

dificulta la circulación del agua. Aplicar temperaturas excesivas: puede encoger o deteriorar determinadas telas.

puede encoger o deteriorar determinadas telas. Mezclar productos blanqueadores: nunca se debe combinar percarbonato con lavandina ni con otros limpiadores incompatibles.

También es recomendable probar cualquier tratamiento nuevo en una zona poco visible de la prenda.

Cómo mantener la ropa blanca impecable durante más tiempo

El secreto no está únicamente en quitar las manchas, sino también en evitar que se acumulen con cada lavado.

Separar las prendas por color, tratar las manchas apenas aparecen, utilizar la cantidad correcta de detergente y respetar las instrucciones de lavado puede ayudar a conservarlas en mejores condiciones.

El percarbonato de sodio puede convertirse en un aliado para recuperar el blanco de las prendas, especialmente cuando se combina con un tratamiento previo y un lavado adecuado.

Con estos cuidados, es posible mejorar el aspecto de remeras, camisas y ropa de cama sin depender del uso frecuente de lavandina.