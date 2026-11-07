Crisis en Paraguay: Santiago Peña se presentó a declarar ante la Justicia tras su destitución por el caso Ueno Bank

Paraguay atraviesa una profunda crisis política y económica tras la intervención de Ueno Bank -que congeló miles de cuentas- y la posterior destitución del presidente Santiago Peña.

En este escenario de alta tensión, el exmandatario se presentó este sábado ante la fiscalía especializada en delitos económicos para declarar por primera vez en la causa que investiga la quiebra de la entidad bancaria.

Santiago Peña se enfrenta a la Justicia: un escenario crítico en Paraguay

Santiago Peña actualmente es indagado por presunta lesión de confianza, administración en derecho propio y tráfico de influencias, según precisó el fiscal Christian Benítez.

De acuerdo con Clarín, el traslado de Peña desde su residencia en el barrio Mburucuyá hacia las dependencias de la Escolta Presidencial se produjo en medio de tensiones y manifestaciones en la vía pública.

Mientras tanto en el plano institucional, Pedro Alliana asumió la presidencia y comenzó a armar su gabinete, confirmando la continuidad de Carlos Lovera en el Ministerio de Economía.

En relación con el ámbito financiero y bancario, las autoridades monetarias informaron que cerca de 1,2 millones de ahorristas recuperaron el acceso a los fondos que permanecían inmovilizados desde la intervención y posterior cierre de Ueno Bank.

Por su parte, la autoridad previsional comunicó que el esquema de cobro para los jubilados que operaban a través de dicha entidad se regularizará en el transcurso de los próximos diez días. En paralelo, la conducción del Banco Central se mantiene vacante tras la dimisión del anterior titular, Carlos Carvallo, quien también se encuentra bajo investigación judicial.